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وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

الأحد، 22 مارس 2020 12:05 ص
وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن دليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض الجديد، تم وضعه أسس علمية ممنهجة للقضاء على كل أوجه الفساد الإدارى والمالى.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قواعد توصيل التيار الكهربائى الجديدة تعد دليلاً شاملاً لكافة إجراءات وقواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير السكنية والبرنامج الزمنى، والمستندات المطلوبة لتنفيذها، موضحًا أن هذا القواعد ليس لها علاقة بتوصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفة.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن قواعد توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من إعدادها بشكل سليم ويتناسب مع المواطنين.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نشر دليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض الجديد ليتم العمل به اعتباراً من يوم 17 مارس، على أن يتم مراجعة قيمة التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية كل سنتين، ومراجعة قواعد توصيل التغذية الكهربائية كل خمس سنوات.

أولاً: إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض:

1-يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية على النموذج المرفق (مرفق1)، بعد استيفاء البيانات المذكورة فى الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

 2-يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل المعاينة بواقع 50 جنيه عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالمنشأة السكنية، وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة الواحدة.

3-تقوم الشركة بمعاينة المنشأة السكنية ودراسة بدائل تغذيتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، موضحاً به تكلفة التوصيل (النمطية أو الفعلية)، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع، وذلك طبقاً للنموذج المرفق (مرفق 2/أ ، 2/ب ، 2/ج).

4-تقوم الشركة بإعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية وتوضح إجمالى التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد، والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية.

5-فى حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة السكنية يتم تسليم نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع طبقاً للضوابط الموضحة.

6-بعد سداد صاحب المنشأة السكنية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، وتوفير غرفة المحولات فى حالة طلب توفيرها طبقاً للقواعد، وإحضار تصاريح التنفيذ اللازمة، تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات حسب الحالة، طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد حرصاً على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروع، وتركيب العداد وإطلاق التيار.

7-يراعى عند تنفيذ جميع الإجراءات التزام شركة التوزيع بالبرنامج الزمنى للتنفيذ الموضح بالبند ثالثاً من الدليل.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

قواعد توصيل التيار الكهربائي الجديدة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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