وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أول متوفى بـ"كورونا" في إيطاليا

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصرى أحمد الفار المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، أنه قام بالتواصل مع عمرو نجل المرحوم أحمد الفار بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وابلاغ أسرته خالص عزاء وزير القوي العاملة الشخصي، والوزارة ، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية.

وطلب الملحق العمالي من نجل المتوفي إرسال المستندات الخاصة بإعلام الوراثة ، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة بمصر حيث أنه متزوج من أخري إيطالية، كما تم التواصل مع زوجته الإيطالية الحالية "باربرا" ، حيث أن المتوفي كان يمتلك شركة كمبيوتر، وذلك لحصر ممتلكات كاملة.

وكان المتوفي أحمد الفار يعيش مع زوجته الايطالية في بيرجامو بمدينة بجوار ميلانو، وقد تم دفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين.

وفي نفس السياق نوه الملحق العمالي بميلانو إلي أن وزير القوى العاملة استفسر عن حالة المواطن المصري "أ. س"، الذي كان أصيب بفيروس كورونا، في أول مارس الجاري، وتم إعادة فحص المصاب في 13 مارس، واتضح أنه لا يزال حاملا للفيروس، وعاود الفحص 20 مارس بأخذ عينة أخرى، وكانت العينة إيجابية، وسوف يعاود الكشف 26 مارس الجارى، ومازال رهن الإقامة في منزله.

وتابع : أنه بالنسبة للمواطن المصري"ش.ع" المصاب بفيروس كورونا ، ومن الفيوم مركز تطون ، مازال محجوز في مستشفى نيغواردا، بميلانو، وعلي جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك.

ومن ناحية أخري، أشار الملحق العمالي، إلي أنه توفي أمس المواطن "ا.م.ا" عامل في مجال المقاولات، وفاة طبيعية وهو من محافظة الفيوم وتم التعاون مع زملائه العاملين بنفس الشركة في استخراج شهادة الوفاه، وتم التواصل مع المسئولين في مجال الشحن لإعطاء الأولوية لنقل الجثمان لمصر .