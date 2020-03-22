اليوم السابع
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وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى: احتمالية استمرار حظر التجول لأسابيع مقبلة

الأحد، 22 مارس 2020 01:44 م
وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى: احتمالية استمرار حظر التجول لأسابيع مقبلة الجيش الاردنى يفرض حظر التجوال
أ ش أ

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قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أمجد عودة العضايلة، إن حظر التجول قد يطول ويمتد لأيام وأسابيع مقبلة، داعيا طلبة المدارس فى الأردن إلى متابعة دروسهم اليومية كأنهم فى مدارسهم، وأضاف العضايلة- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، خلال بيان- إن وزارة التربية والتعليم وفرت منصة لطلبة المدارس فى المملكة، بهدف استمرار سير العملية التعليمية فى ظل تعليق دوام المدارس وفرض حظر التجول.
 
وأوضح، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان ديمومة الحياة فى هذه الأزمة، فى ظل حظر التجول وتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية بكاملها والدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية اتخذت خطوة مهمة من خلال (التعلم عن بعد) وكذلك عبر شاشة التلفزيون الأردني؛ لتوفير التعليم لطلبة المدارس.
 

الاردن

الاعلام الاردنيه

حظر التجوال

كورونا

فيروس كورونا

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