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وزير التعليم: الوزارة ستعلن هذا الأسبوع تفاصيل مشاريع طلاب النقل لجميع المراحل

الأحد، 22 مارس 2020 08:45 م
وزير التعليم: الوزارة ستعلن هذا الأسبوع تفاصيل مشاريع طلاب النقل لجميع المراحل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل من ينشر معلومات أو اجتهادات بشأن مشاريع سنوات النقل لا أساس له من الصحة وسوف تعلن الوزارة التفاصيل هذا الأسبوع.

وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد إن المواد الدراسية لصفوف النقل التى لا تضاف للمجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة يكتفى فيها بتقييم الطلاب عن أدائهم من بداية الترم الثانى حتى موعد تعليق الدراسة.

وأضاف نائب الوزير ، فى خطاب تم إرساله للمديريات أن الطلاب من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى الذين لم يقدموا بحث حتى منتصف مايو المقبل سوف تعلق نتائجهم لحين الحضور قبل بدء الدراسة للعام المقبل بأسبوعين لتقديم المشروع البحثى الخاص بهم كشرط للانتقال للصف الدراسى الأعلى.

وأوضح نائب الوزير، أنه بالنسبة لامتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى نهاية الترم سوف تعقد مكان تواجد الطلاب خارج المدرسة 2 مايو المقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 


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