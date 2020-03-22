اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تتواصل مع سفيرنا بباكستان بعد طلب مواطنة العودة إلى البلاد

الأحد، 22 مارس 2020 10:59 م
وزيرة الهجرة تتواصل مع سفيرنا بباكستان بعد طلب مواطنة العودة إلى البلاد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع السفير المصري في  باكستان السفير طارق دحروج ، عقب تلقي الوزارة شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إحدى المواطنات المصريات تطلب تدخل فخامة الرئيس لإعادتها من باكستان.
 
من جهته، أكد السفير المصري بباكستان على تواصل الفتاة معه من قبل، وقام  بالرد عليها والتأكيد عليها أن السلطات الباكستانية قد أوقفت الطيران بصورة كاملة مما يستحيل معه أي إجراء بهذا الشأن ، كما  أكد أن المواطنة طلبت الرجوع إلى دولة الإمارات، بينما تم وقف استقبال أي طائرات بها حتى بالنسبة للمقيمين بها نظرًا للظروف الاستثنائية.
 
وشددت الوزيرة  ،على تكاتف كافة جهود الدولة والاهتمام بأي شكوي أو استفسار للمواطنين المصريين بالخارج، وتم الإعلان قبل وقف الطيران عن رحلات لكافة أنحاء العالم لإعادة من يرغب من المواطنين.
 
وأضافت مكرم ، أن الحالة الطارئة غير المسبوقة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد يتطلب من الجميع تفهم الإجراءات الاحترازية لوقف مزيد من الانتشار للمرض، متمنية كل السلامة لكافة مواطنينا بالخارج واستمرار التواصل بالوسائل التي تعلنها الوزارة.
 

الهجره

وزاره الهجره

كورونا

فيروس كورونا

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