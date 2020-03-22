وزيرة الصحة البلجيكية تكون فريقا لزيادة اختبارات الكشف عن كورونا

كتب: أحمد علوى

أنشأت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دو بلوك فريق عمل تحت قيادة "فيليب دي باكر" وزير الأجندة الرقمية والاتصالات والبريد، من أجل تنسيق الطلب المتزايد على اختبارات فيروس كورونا، بعد طلب من رئيسة الحكومة البلجيكية صوفى ويلامس.

ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة البلجيكية، يعتبر الهدف من فريق العمل هو زيادة قدرة بلجيكا على إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وطالب البيان المختبرات السريرية والمستشفيات والجامعات وشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية وموردي الآلات والمعدات لتوحيد القوى .

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه بمجرد تجاوز الذروة، سيكون من الضروري مواصلة المراقبة المكثفة لانتشار الفيروس لتجنب الانتكاس الجديد.

وذكرت المنظمة: إلى جانب اختبارات كوفيد-19 ، من المهم أيضًا الحفاظ على الإختبارات المعملية الأخرى من أجل ضمان جودة الرعاية لجميع المرضى في بلجيكا.

ووفقاً لـ"دي باكر" إن المختبرات والجامعات وقطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في بلجيكا تقدموا للمساعدة ،مضيفاً ،أن جميع الأطراف المعنية تعمل بأقصى سرعة لزيادة قدرة الاختبار اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون قائم مع المختبر المرجعي الوطني بجامعة لوفين ووكالة الأدوية التابعة للوكالة الفيدرالية لسلامة الأغذية FASFC والتي ستضمن جودة الإختبارات ،وسيتم التركيز على زيادة البنية التحتية لتفاعل البوليميراز المتسلسل أو ما يعرف بـ"PCR" و هو اختصار لكلمة "Polymerase chain reaction"، وهى طريقة مستخدمة بكثرة في البيولوجيا الجزيئية

وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دو بلوك منذ قليل أن الوضع الحالي الموجودة عليه البلاد سيستمر ثمانية أسابيع أخرى، ففي مقابلة مع صحيفة دو زونداج الفلمنكية، عبرت الوزيرة البلجيكية عن رضاها عن إستجابة البلجيكيين للحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة ،لكن بحسب الوزير ، يجب "احترام هذه الإجراءات لفترة من الوقت، وقالت "هذا الوضع سيستمر لثمانية أسابيع أخرى على الأقل".

وتؤكد الوزيرة مرة أخرى أنه من الهام جداً أن يحترم الجميع الحجر الصحي الكلي في بلجيكا ،وقالت “أي شخص يتجاهل هذه الإجراءات سيعزز ظهور الفيروس . يجب أن يكون الناس على علم بذلك".

وقالت الوزيرة ، نريد أن نتجنب دخول عدد كبير من الأشخاص إلى مستشفياتنا في نفس الوقت، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نقوم بالسيطرة على العدوى بأن نقوم بتسطيح منحنى الإصابات، وأوضحت الوزير مرة أخرى قبل شكر السكان على تعاونهم ،ما نطلبه من الناس ليس سهلاً ،علينا تغيير عاداتنا اليومية ،لكن لا يمكننا فعل خلاف ذلك".