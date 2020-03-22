اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: بحث آليات دعم العمالة غير المنتظمة غدًا

الأحد، 22 مارس 2020 11:15 م
وزيرة التضامن: بحث آليات دعم العمالة غير المنتظمة غدًا وزيرة التضامن
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه جارى بحث ودراسة تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف الحالية والمرحلة التى تشهدها البلاد.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على قناة on"، إن وزارات التضامن والمالية والقوى العاملة والكهرباء والبترول، تبحث عن تقديم دعم للعمالة غير المنظمة، مستطردة: "إن شاء الله سيتم بحث خطة لدعم العمالة غير المنظمة لوقت معين لحين المرور من تلك الأزمة، ورئيس الوزراء سيتحدث عن تفاصيلها غدًا".

وفى رسالتها للمواطنين قالت، : "بالعمل والإرادة والعطاء سنتجاوز الأزمة.. ولا يوجد وقت للهزار، وعلينا الوقوف بصلابة وفاعلية لعبور وتجاوز تلك الأزمة.. وظهر ذلك فى تجاوز المصريين لأزمة السيول.. كنا يدًا واحدة متماسكين.. نحن بحاجة لهذه المشاعر.. نحن فى أزمة عالمية ومصر حتى الآن ربنا ساترها معانا.. وهناك جهود كبيرة من وزيرة الصحة، وعاوزين تعاون المواطنين بالحذر والالتزام بالمنازل، والوعى والتوعية لأن المصلحة مشركة".

وكانت أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخذ حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لصالح المواطن المصرى، موضحة أن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تقدر تكلفتها بـ 27.6 مليار جنيه.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة ON E": "كان من الحكمة التدخل الاجتماعي والاقتصادي فى الوقت الحالى ضد فيروس كورونا وإعصار تنين.. هذه حزمة لإقناع المجتمع وتسريع عجلة الاقتصاد، ومنح الاستقرار الاجتماعى".

وذكرت أن العلاوات الخمس تشمل 2.4 مليون أسرة تضم 10 مليون مواطن، بتكلفة 27.6 مليار جنيه، مؤكدة أنه سيتم صرفها فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون خلال أسابيع.
 

وزيرة التضامن

العماله غير المنتظمه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة