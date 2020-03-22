وزيرة التضامن: بحث آليات دعم العمالة غير المنتظمة غدًا

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه جارى بحث ودراسة تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف الحالية والمرحلة التى تشهدها البلاد.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على قناة on"، إن وزارات التضامن والمالية والقوى العاملة والكهرباء والبترول، تبحث عن تقديم دعم للعمالة غير المنظمة، مستطردة: "إن شاء الله سيتم بحث خطة لدعم العمالة غير المنظمة لوقت معين لحين المرور من تلك الأزمة، ورئيس الوزراء سيتحدث عن تفاصيلها غدًا".

وفى رسالتها للمواطنين قالت، : "بالعمل والإرادة والعطاء سنتجاوز الأزمة.. ولا يوجد وقت للهزار، وعلينا الوقوف بصلابة وفاعلية لعبور وتجاوز تلك الأزمة.. وظهر ذلك فى تجاوز المصريين لأزمة السيول.. كنا يدًا واحدة متماسكين.. نحن بحاجة لهذه المشاعر.. نحن فى أزمة عالمية ومصر حتى الآن ربنا ساترها معانا.. وهناك جهود كبيرة من وزيرة الصحة، وعاوزين تعاون المواطنين بالحذر والالتزام بالمنازل، والوعى والتوعية لأن المصلحة مشركة".

وكانت أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخذ حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لصالح المواطن المصرى، موضحة أن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تقدر تكلفتها بـ 27.6 مليار جنيه.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة ON E": "كان من الحكمة التدخل الاجتماعي والاقتصادي فى الوقت الحالى ضد فيروس كورونا وإعصار تنين.. هذه حزمة لإقناع المجتمع وتسريع عجلة الاقتصاد، ومنح الاستقرار الاجتماعى".

وذكرت أن العلاوات الخمس تشمل 2.4 مليون أسرة تضم 10 مليون مواطن، بتكلفة 27.6 مليار جنيه، مؤكدة أنه سيتم صرفها فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون خلال أسابيع.