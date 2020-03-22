اليوم السابع
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وزارة الطيران تجرى إختبارات " قياس درجة الحرارة" لجميع العاملين .. صور

الأحد، 22 مارس 2020 01:31 م
وزارة الطيران تجرى إختبارات " قياس درجة الحرارة" لجميع العاملين .. صور وزارة الطيران تجرى إختبارات " قياس درجة الحرارة" لجميع العاملين
كتبت رحاب نبيل

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أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تعليماته بإجراء إختبارات قياس درجة الحرارة لجميع العاملين بديوان عام الوزارة بشكل يومى ، ويتم الفحص عند حضور العاملين إلى مبنى الوزارة  بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون العلاجية بالوزارة  للتأكد من الحالة الصحية لجميع العاملين ، وذلك في إطار  إطار خطة الحكومة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد و الحفاظ علي سلامة العاملين بجميع مؤسسات الدولة.
 
 ووجه وزير الطيران المدني بتجهيز العيادات المتخصصة بوزارة الطيران بكافة المستلزمات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للعاملين خلال فترة العمل بالإضافة إلى تقديم النصائح والارشادات للوقاية من الفيروس. 
 
وأكد وزير الطيران أن الوزارة تكثف حملات التعقيم والتطهير بالمواقع والمنشآت التابعة لها علي مدار 24ساعة كإجراء إحترازي لضمان كافة أوجه الرعاية الصحية للعاملين والتصدى للفيروس ، مضيفاً أن الدوله تمر فى هذه المرحلة بظروف استثنائية ويجب علينا جميعاً داخل هذا القطاع أن نتكاتف معاً من أجل أن نتخطي هذه الأزمة من خلال دعم و تكثيف حملات التوعية والالتزام بجميع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وتعليمات منظمة الصحة العالمية للمحافظة على سلامة العاملين.
 
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وزارة الطيران

اختبارات قياس درجة الحرارة

فيروس كورونا

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