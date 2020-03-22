وزارة الصحة تصدر تعريفا جديدا لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد

كتب وليد عبد السلام

أصدرت وزارة الصحة، تعريفا جديدا لحالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ووفقا للتعريف الجديد، فإنه يتم اعتبار المريض مشتبها به في حالتين: الأولى اجتماع أيا من عناصر التعرض في التاريخ الوبائي مع أي من عناصر الأعراض الاكلينيكية، والثانية اجتماع الأعراض الإكلنيكية الثلاث.

وتشمل عناصر التاريخ الوبائي:

1- تاريخ من السفر للمريض إلى/ أو الإقامة في المجتمعات او الدول التي تم الإبلاغ عن الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس، في غضون 14 يوما قبل ظهور الأعراض.

2- مخالط مع الأشخاص الإيجابيين للفيروس في غضون 14 يوما قبل ظهور الأعراض.

3- مخالط مع المرضى الذين يعانون من الحمى أو أعراض الجهاز التنفسي من المجتمعات التي بها حالات مؤكدة للفيروس، مبلغ عنها في غضون 14 يوما قبل ظهور المرض.