اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات تعلن ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى لـ9 مليون عميل

الأحد، 22 مارس 2020 03:45 م
وزارة الاتصالات تعلن ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى لـ9 مليون عميل التليفون الأرضي
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر إلى 8.99 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 8.72 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و8.12 في نوفمبر 2018 ، فيما ارتفع إجمالي سعة السنترالات إلى 24.63 مليون خط في نوفمبر 2019 و 24.22 مليون خط في أكتوبر 2019 و 18.79 مليون حط في نوفمبر 2018.  
 
ووفقا لتقرير الوزارة فقد بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت إلى 7.72% في نوفمبر 2019 مقارنة ب 7.702 في أكتوبر 2019 و 7.61 في نوفمبر 2018،  ووصلت اعداد السنترالات إلى 1511 في نوفمبر 2019 مقارنة ب 1507 في أكتوبر 2019 و 1517 في نوفمبر 2018. 
 
وبلغ عدد السنترالات في الريف المصري، ل 1052 بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 1048 بنهاية أكتوبر 2019 و 1051 بنهاية نوفمبر 2018،  ويصل عدد المشتركين بالتليفون الأرضي المنزلي نحو 86%،  و عدد المشتركين تجاري 11% وعدد المشتركين حكومي 3%.
 
ويعمل في مصر شركتين لتقديم خدمات التليفون الأرضي وهما المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.  
 
وكانت الشركة المصرية للاتصالات المسيطرة على الحصة السوقية للتليفون الأرضي من حيث عدد المشتركين قد أعلنت عن  مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة في أبريل دون قطع الخدمة، وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.
 
كما كانت قد أعلنت عن زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد التي تتحمل قيمتها الدولة، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت تقديمها لخدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.

الهاتف الثابت

التليفون الأرضي

التليفون الأرضي المنزلي

عدد المشتركين

المصرية للاتصالات

وزارة الاتصالات

فاتورة التليفون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة