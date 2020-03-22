وزارة الاتصالات تعلن ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى لـ9 مليون عميل

كتبت هبة السيد

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر إلى 8.99 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 8.72 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و8.12 في نوفمبر 2018 ، فيما ارتفع إجمالي سعة السنترالات إلى 24.63 مليون خط في نوفمبر 2019 و 24.22 مليون خط في أكتوبر 2019 و 18.79 مليون حط في نوفمبر 2018.

ووفقا لتقرير الوزارة فقد بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت إلى 7.72% في نوفمبر 2019 مقارنة ب 7.702 في أكتوبر 2019 و 7.61 في نوفمبر 2018، ووصلت اعداد السنترالات إلى 1511 في نوفمبر 2019 مقارنة ب 1507 في أكتوبر 2019 و 1517 في نوفمبر 2018.

وبلغ عدد السنترالات في الريف المصري، ل 1052 بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 1048 بنهاية أكتوبر 2019 و 1051 بنهاية نوفمبر 2018، ويصل عدد المشتركين بالتليفون الأرضي المنزلي نحو 86%، و عدد المشتركين تجاري 11% وعدد المشتركين حكومي 3%.

ويعمل في مصر شركتين لتقديم خدمات التليفون الأرضي وهما المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات المسيطرة على الحصة السوقية للتليفون الأرضي من حيث عدد المشتركين قد أعلنت عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة في أبريل دون قطع الخدمة، وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما كانت قد أعلنت عن زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد التي تتحمل قيمتها الدولة، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت تقديمها لخدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.