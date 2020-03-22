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هيئة الدواء المصرية: لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية من كورونا حتى الآن

الأحد، 22 مارس 2020 11:52 ص
هيئة الدواء المصرية: لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية من كورونا حتى الآن فيروس كورونا
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكد مركز اليقظة الصيدلية التابع لهيئة الدواء المصرية، خطورة الاستخدام غير السليم للمستحضرات دون توجيه وإشراف طبى، مؤكدًا أنه في ضوء المتابعة والتنسيق المستمر مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بالمستحضرات الصيدلية والصحة العامة، وبخصوص الأخبار المتداولة عن استخدام الأدوية المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس الكورونا المستجد COVID-19 يوضح المركز ما يلى:

- المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين مسجلة فى جمهورية مصر العربية وخارجها ومصرح باستخدامها حالياً في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- وفقاً للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسي كلوروكوين، فإن هذا المركب له العديد من الأثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية، كما أن المستحضر له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي اي مخاطر أو أثار عكسية.

- عدم استخدام  المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين إلا بعد اعتماد استخدامه من خلال بروتوكول علاج محدد وبمستشفيات متخصصة في علاج مرضي كورونا وتحت توجيه وإشراف طبي.

- ضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان فيما يخص التعقيم والوقاية من الإصابة بفيروس COVID-19.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنها تتابع مع كافة الدوائر العلمية والجهات الرقابية الصحية فى هذا الشأن وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن فإن الدراسات التى تمت على تلك المستحضرات تمت على أعداد صغيرة من المرضى وتحتاج مزيدا من الدراسة، وأن جميع الارشادات الصادرة حتى الآن شددت على أن استخدام الهيدروكسي كلوروكوين مع بعض المضادات الحيوية لابد ان يكون تحت اشراف طبي وفي المستشفيات فقط، مع الحذر الشديد لإمكانية حدوث التفاعلات الدوائية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية، أنها تتابع باستمرار مع الهيئات والجهات الرقابية المعنية ووزارة الصحة والسكان والمراكز البحثية واللجان العلمية المتخصصه للتثبت من فاعلية مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة لـ  COVID-19 لتقليل مدة الأعراض والتخلص من الفيروس، ومازالت الدراسات جارية لتحديد فاعلية الإستعمال في علاج  COVID-19، حيث أوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى (١٩/٠٣/٢٠٢٠) أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية ضد فيروس الكورونا.


كورونا

هيئة الدواء

اخبار مصر

اخبار مصرية

الصحة

فيروس كورونا

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