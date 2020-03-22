اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 08:58 م
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هندى عائد من قطر يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مقاطعة بيهار

الأحد، 22 مارس 2020 08:04 م
هندى عائد من قطر يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مقاطعة بيهار
إيمان حنا

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في أول حالة وفاة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها في شرق الهند، توفي شخص، عائد من قطر، في مقاطعة بيهار، حسبما أفادت جريدة "هندستان تايمز". 
 
الشخص الذي مات هو شاب في الثامنة والثلاثين من العمر، مما يجعل هذه القضية أكثر أهمية لأنه ليس من كبار السن. 
 
وقال الدكتور براديب داس، مدير معهد راجندرا التذكاري لأبحاث العلوم الطبية: " توفى رجل في الثامنة والثلاثين من العمر بعد عودته من قطر وقد تم إثبات إصابته بفيروس كورونا". يقال، أن الرجل الذي لديه تاريخ سفر إلى قطر قد وصل إلى باتنا في مقاطعة بيهار من كولكاتا قبل يومين وتوفي أمس. 
حسب الطبيب المعالج توفى الرجل أثناء تلقيه علاج للكلى، وقد جاءت نتيجة المتوفى إيجابية لاختبار كورونا فيروس بعد وفاته. لن يتم الكشف عن ما إذا كانت الوفاة ناتجة بالكامل عن الفشل الكلوي أو أن فيروس كورونا لعب دورا، إلا بعد إجراء تشريح الجثة. 
سجلت الهند قفزة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا . وقالت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، إن عدد الحالات الإيجابية في الهند يصل إلى 324.

كورونا

قطر

فيروس كورونا

وباء كورونا

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