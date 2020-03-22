هل استخدام نظارة تمنع الضوء الأزرق يحميك من مخاطر الموبايل على عينك ؟

كتبت فاطمة خليل

تُصدر الشاشات الرقمية ضوءاً أزرقاً، يمكن أن يكون له آثار سلبية على العين، حيث يسبب إجهاد العين وجفافها أو احمرارها أو كثرة سيلان الدموع، كما أن هذا الضوء الأزرق يؤثر على جدول نومك بالسلب، لأنه يؤثر على الساعة الداخلية للجسم التي تخبرك متى يحين وقت النوم أو الاستيقاظ، فى هذا التقرير نتعرف على هل استخدام نظارة تمنع الضوء الأزرق تحميك من أضرار الموبايل على عينيك، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ما هي نظارات الضوء الأزرق؟



تحتوي نظارات حجب الضوء الأزرق على عدسات مصنوعة خصيصًا لهذا الغرض، حيث إنها تمنع أو ترشح الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الرقمية، حيث يدعي مصنعو هذه العدسات أنها تحمي عينيك من الوهج والضوء ويمكن أن تساعد في تقليل الضرر المحتمل لشبكية العين من التعرض الطويل للضوء الأزرق.

ولكن هل تستحق النظارات ذات الضوء الأزرق هذا الضجيج؟



ذكر موقع "كلايفند كلينيك" أن العديد من مشاكل العين التي تسببها الشاشات الرقمية ليست بسبب الضوء الأزرق.

وقال طبيب العيون، ريشي سينج، إن الكثير من الناس يعانون من عدم راحة العين من الشاشات الرقمية، ولكن معظم هذه المشاكل سببها ما يسمى "متلازمة الرؤية الحاسوبية (CVS)" أو " إجهاد العين الرقمي"

وإجهاد العين الرقمي هو مجموعة واسعة من مشاكل إجهاد العين وعدم الراحة، حيث تتحرك عينيك باستمرار إلى أثناء النظر إلى الشاشة، لذلك على الرغم من أنك قد تشعر بتهيج العين من العمل لمدة يوم طويل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، إلا أن عدم ارتياح العين ليس مباشرة من الضوء الأزرق نفسه.

وقال الدكتور سينج: "عندما نحدق في شاشة أو جهاز رقمي لفترة طويلة جدًا ، فإننا لا نغمض كثيرًا ، مما يتسبب في جفاف القرنية وتهيجها".

وأضاف "عندما نركز أعيننا على شيء قريب ، مثل شاشة أو حتى كتاب ، فإن أعيننا تشعر بالتوتر ، مما قد يسبب إزعاجًا للعين. ولكن إذا نظرت إلى جسم بعيد ، فإن أعيننا تسترخي. "

لذلك بدلاً شراء نظارات تحجب الضوء الأزرق، هناك مجموعة من النصائح أثناء النظر للشاشات:



-تدرب على قاعدة 20-20-20، كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، سيساعد هذا عينيك على الاسترخاء.

- استخدم قطرات العين على مدار اليوم للمساعدة في إبقاء عينك رطبة أثناء العمل على الكمبيوتر.

- اجلس على بعد يساوى طول ذراعك بعيدًا عن الشاشة، حيث يجلس معظم الناس بالقرب من الكمبيوتر ويعانون من إجهاد العين.