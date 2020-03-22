اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع والمنازل للوقاية من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:22 م
نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع والمنازل للوقاية من كورونا نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومحمد خيري رئيس رئيس مركز ومدينة طوخ، مجموعة من شباب المدينة، الذين دشنوا حملة لتطهير الشوارع والمنازل بنطاق المدينة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقام الشباب المتطوعين، برش الشوارع والمنازل بتقسيم المدينة إلى مربعات سكنية، لتسهيل إمكانية تعقيم كل الشوارع بسهولة ويسر، وذلك بالتعاون بين شباب المدينة وقسم الأوبئة والطب الوقائي وقسم مكافحة العدوى وقسم الملاريا، حيث جابت سيارات عليها مكبرات صوتية لتوعية المواطنيين بكيفية عمل المطهر بالمنازل، وناشدتهم بالالتزام ببيوتهم وعدم الخروج في تجمعات.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

 ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

 وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (1)

نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (1)

نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (2)
نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (2)

نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (3)
نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (3)

نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (4)
نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (4)

 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

فيروس كورونا

كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

مدينة طوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة