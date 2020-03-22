نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع والمنازل للوقاية من كورونا

شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومحمد خيري رئيس رئيس مركز ومدينة طوخ، مجموعة من شباب المدينة، الذين دشنوا حملة لتطهير الشوارع والمنازل بنطاق المدينة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقام الشباب المتطوعين، برش الشوارع والمنازل بتقسيم المدينة إلى مربعات سكنية، لتسهيل إمكانية تعقيم كل الشوارع بسهولة ويسر، وذلك بالتعاون بين شباب المدينة وقسم الأوبئة والطب الوقائي وقسم مكافحة العدوى وقسم الملاريا، حيث جابت سيارات عليها مكبرات صوتية لتوعية المواطنيين بكيفية عمل المطهر بالمنازل، وناشدتهم بالالتزام ببيوتهم وعدم الخروج في تجمعات.
فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.
ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.
وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.
نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (2)
نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (3)
نائب محافظ القليوبية تشارك شباب طوخ في تطهير الشوارع (4)
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