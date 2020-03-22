"مياه المنوفية" توزع كمامات على العاملين بالشركة للوقاية من كورونا

وأكد محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة أن اتباع ذلك يأتي كأحد أشكال المشاركة المجتمعية للمشاركة في الجهود التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين مشيراً إلي أنه جري التنبيه علي كافة الأفرع التابعة للشركة بتعقيم المباني والمحطات التابعة لها والتشديد علي إستخدام كافة مهمات السلامة والصحة المهنية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأضاف : قامت فرق الرش والتعقيم بتعقيم المكاتب المختلفة ومراكز خدمة العملاء التابعة للشركة للمساهمة فى تطهير تلك الأماكن حفاظا علي العاملين بها والمترددين عليها.



وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قد أصدر تعليمات مشددة لكافة الأفرع للتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الحكومة والعمل بموجبها وتنفيذ كافة ما من شأنه مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ،وذلك ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها الشركه داخل كافة المباني والمحطات كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة .

وأشار إلي قيام أفرع الشركة بتعقيم مراكز خدمة العملاء والمحطات وكافة المكاتب الإدارية واماكن انتظار خدمة العملاء ودورات المياه وتواجد الملصقات وإرشادات التوعية لتوعية العاملين بإجراءات التطهير والوقاية الدورية.

وأوضح نجيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة لافتًا إن هذه الإجراءات تتم أولاً بأول لمختلف الأماكن بشكل احترازي لضمان تحقيق أعلي معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ علي صحة العاملين والمترددين على هذه الأماكن لمواجهة فيروس كورونا .