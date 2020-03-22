اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 22 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة  ، اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 4:30   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:08
 
ميعاد صلاة العشاء 7:25 
 
 
 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:33 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 
 
موعد صلاة العصر 3:35 
 
توقيت صلاة المغرب 6:13 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:31 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:25 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 م 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 05: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 
 
موعد صلاة العصر 3:18 
 
توقيت صلاة المغرب 5:56 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:11 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:28 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:03 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:15 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 

 مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:36 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:45 م 
 
 

المدينة المنورة 

 

موعد صلاة الفجر 5:01 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:55 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:37 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:47 م 
 
 
 

الرياض 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:33 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:09 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:19 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:15 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:55 
 
موعد صلاة العشاء 7:10 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

 
موعد صلاة الفجر 5:02 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 3:56 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:48 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 4:03 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:02 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 4:23 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:55 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:01 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:18 م 
 
 
 
 

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