مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة ، اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:08
ميعاد صلاة العشاء 7:25
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:33 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 3:35
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:25
توقيت صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 05: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:22 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:20 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 3:18
توقيت صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:28 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:15
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
ميعاد صلاة العشاء 7:45 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:01 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:37 م
توقيت صلاة العشاء 7:47 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:33 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:15
توقيت صلاة الظهر 11:47 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:55
موعد صلاة العشاء 7:10 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:02 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 3:56 م
توقيت صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 4:03 م
توقيت صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:02
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
مواقيت صلاة العشاء 7:18 م
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