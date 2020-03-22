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ملك الأردن فى الاسراء والمعراج: "نمر بظرف يذكرنا بما شهده نبينا من ضيق وشدة"

الأحد، 22 مارس 2020 11:10 ص
ملك الأردن فى الاسراء والمعراج: "نمر بظرف يذكرنا بما شهده نبينا من ضيق وشدة" الملك عبد الله
كتب محمد شعلان

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هنأ العاهل الأردني عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول ذكرى الاسراء والمعراج، وغرد الملك عبد الله عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تمر علينا ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في ظرف استثنائي يذكرنا بما مر به نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، من ضيق وشدة، انتصر عليهما بالصبر والإيمان. أسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر حتى يعم الخير وتحل السلامة على الأردن والعالم، بتوكلنا على الله، ووحدتنا واقتدائنا بسيرة نبينا محمد".

الملك عبد الله على تويتر
الملك عبد الله على تويتر

 

وعلى جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن أنه يمكن اعتبارا من يوم الأحد إعطاء دواء "هيدروكسيكلوروكوين" الذى يستخدم لعلاج الملاريا لمرضى كورونا ضمن بروتوكول دراسات دوائية، وقال الناطق باسم اللجنة نذير عبيدات، إن دواء هيدروكسيكلوروكوين سيعطى فى خليط مع دواء آخر.

 

وكان رئيس لجنة الدراسات الدوائية مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هايل عبيدات، قد وجه رسالة أكد فيها أنه لا مانع من استخدام العلاج "هيدروكسيكلوروكوين" لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وأفاد عبيدات فى رسالة إلى وزير الصحة وجهات معينة أخرى، بأنه وعلى ضوء الاجتماع الذى عقد، أنه تم الاتفاق على أنه لا يوجد ما يمنع من استخدامه.

 

وأشار إلى أنه يجب أخذ الاحتياطات الخاصة بطبيعة الدواء والمريض ضمن البروتوكول الذى يشرف عليه أطباء اختصاص الصدرية والتنفسية والمناعة وفريق من لجنة الأوبئة لمراقبة، بالإضافة إلى متابعة الاستخدام وتوثيق ذلك وتزويد لجنة الدراسات الدوائية بتقرير عن سير الخطة العلاجية ومعاير الاتفاق عليها.

 

وبحسب المواقع الطبية فإن الدواء "هيدروكسيكلوروكوين" يستخدم لعلاج الملاريا وآلام المفاصل، علما أن عدة دول بدأت باستخدام الدواء المذكور لعلاج كورونا.

 

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن المصادقة على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وصرح بأن هذا الدواء دواء كلاسيكى مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، وأن الولايات المتحدة ستتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور.


الملك عبد الله

الاسراء والمعراج

ذكرى الاسراء والمعراج

الاردن

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