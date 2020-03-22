مكافأة نصف شهر لأطباء وتمريض جامعة طنطا لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا

وأكد الدكتور مجدى سبع، أن هذا القرار يأتى تقديراً للمجهود الشاق الذي يبذله الأطباء للقضاء على فيروس كورونا واصفاً اياهم بخط الدفاع الأول ضد انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

من جانبه أضاف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه المكافأة تأتى تشجيعاً للأطباء والفريق التمريضي لادائهم الراقي في خدمة المرضي بالمستشفيات وتحملهم العبئ الأكبر والمسئولية خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة، كما شدد على أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل القوى وملتزمة بكافة إجراءات التعقيم الوقائي لغرف العنايات المركزة والعمليات بشكل دائم، كما يتم تعقيم أجهزة الغسيل الكلوي بعد كل حالة طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي أقرتها وحدة مكافحة العدوى، إلى جانب تطهير جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسرة بعد انتهاء الزيارة على مدار اليوم.

من ناحيه أخرى كشف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا عن إنشاء غرفة عمليات بمستشفيات طنطا الجامعية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وشكاوي المواطنين وسرعة التدخل حال استقبال أي اشتباه بالإصابة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التي وضعتها جامعة طنطا برئاسة الدكتور الدكتور مجدي سبع ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعميمها على جميع كليات ووحدات وإدارات الجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا في بيان له إلى رفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمواجهة الفيروس وذلك في إطار جهود جامعة طنطا المتواصلة لنشر الوعي الصحي للوقاية ومكافحة الفيروسات والأمراض المعدية فضلًا عن التأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها تلك المستشفيات .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ، أنه تم تنظيم مواعيد الزيارات اليومية مستشفيات طنطا الجامعية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامة المرضي والمترددين من الاصابة فيروس كورونا الجديد ، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوي بالمجلس الأعلي للجامعات وتعميمها علي كليات الجامعة والمدن الجامعية وقطاعات الجامعة المختلفة.