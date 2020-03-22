مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى ضربة للطيران العراقى

هند المغربي

قام الطيران العراقى، اليوم الأحد، بتنفيذ ضربة جوية ضد عناصر تنظيم "داعش" فى جبال حمرين بشمال شرقى البلاد، أسفرت عن مقتل العشرات منهم. وفق روسيا اليوم.

وأفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "طائرات الـF16 نفذت ضربة جوية دقيقة لأوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، فى سلسلة جبال حمرين، ما اسفر عن مقتل العشرات من الارهابيين وتدمير الأوكار التابعة لهم فى الجبال".

وأضاف أن "هذه العملية كانت بتخطيط عراقى من قبل قيادة العمليات المشتركة ورئاسة اركان الجيش وبتجهيز فنيين عراقيين من قبل قيادة القوة الجوية، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي".