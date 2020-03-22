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مصرى يكشف تعرضه للشائعات بسبب كورونا.. مرة مصاب ومرة ميت (فيديو)

الأحد، 22 مارس 2020 02:36 م
مصرى يكشف تعرضه للشائعات بسبب كورونا.. مرة مصاب ومرة ميت (فيديو) مصرى يتعرض للشائعات بسبب كورونا
كتب محمد رضا

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يعيش العالم حالة من الفزع والتوتر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى ظل إصابة ما يزيد عن 300 ألف شخص، ووفاة ما يتجاوز 13 ألفا آخرين، تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات أو مقاطع مصورة خاطئة عن المصابين بالفيروس القاتل، ويعود السبب فى هذا، لحالة الارتباك الشديدة التى أصابت الجميع، إضافة إلى الكم الهائل من المعلومات والصور والفيديوهات الصادرة بشكل رسمى من جهات مسئولة أو تلك المتداولة عبر السوشيال ميديا.

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وبسبب حالة الارتباك التى انتابت الجميع فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا، تعرض أحد المواطنين المصريين ويدعى أحمد إبراهيم المتولى، لكم هائل من الشائعات ونُشر عنه الكثير من الأخبار غير الدقيقة المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا، وقد ساعد فى هذا التقاط مقاطع مصوره أثناء خضوعه لفحص درجة حرارة الجسم فى أحد المطارات المصرية، فور وصوله من الخارج.

 

وفى مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ظهر المواطن أحمد إبراهيم المتولى، ليوضح الحقائق، وقال فى بداية الفيديو: "مساء الخير.. قاعد فى مكتبى فى ميتنج لقيت مسج جيالى على "واتس آب" من مراتى قولت عادى هخلص وابص عليها.. لقيتها بتكلمنى مرة اتنين تلاتة.. قولت يبقى فى حاجة مهمة رديت عليها بسرعة.. قالتلى أنت بصيت عاللى أنا بعتهولك.. قولتلها لاء.. قالتلى بص عليه حالا.. قفلت معاها وفتحت".

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وأضاف "ببص لقيت إن صورتى نازلة على إحدى القنوات الفضائية المشهورة ومكتوب عليها إن أنا أول مصاب فى مصر بكورونا.. وإن الكورونا دى جاتلى عن طريق واحدة وبيدوروا عليها دلوقتى لتكون نقلته لحد تانى.. يعنى أنا فى لحظة بقيت موبوء وبقيت خاين".

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وتابع أحمد إبراهيم المتولى، بسرد الرواية عن طريق قراءة عناوين الأخبار المتداولة عن إصابته بكورونا فى روايات مختلفة مرفق معها صورته، وذلك فى حالة تعجب شديد، حيث قال "ولسه مفوقتش من الصدمة.. "الصحة تعلن اكتشاف ثانى إصابة بفيروس الكورونا فى مصر".. أنا؟!.. الصحة تعلن إصابة مصرى قادم من صربيا بفيروس الكورونا.. أنا؟!.. إيدى كوهين - من كبار المدونين على تويتر - بيغرد بيقول "كندا تسجل إصابة بكورونا لشخص جاء من مصر قبل أيام".. أنا؟!.. عاجل: مصر تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا".

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واستطرد "يعنى أول حالة كورونا فى مصر أنا؟!.. وثانى حالة كورونا فى مصر أنا؟!.. والمصرى اللى جه من صربيا بيحمل فيروس كورونا أنا؟!.. والمصرى اللى راح كندا معاه الكورونا أنا؟!.. وأول حالة وفاة فى مصر بسبب كورونا أنا؟!.. البقاء لله"، وفى نهاية الفيديو عرض عنوان خبر يقول "فحص ركاب رحلات الصين بمطار القاهرة"، واختتم المقطع المصورة بكلمة "انتظرونا.."، كما عرض مشهد عرضته إحدى القنوات الفضائية ويظهر فيه صوت المختص الذى يجرى عليه الفحص، وهو يقول له "اتفضل حمد الله على السلامة"، بما يعنى أنه لم يكن مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

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فيروس كورونا المستجد

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كوفيد 19

وزارة الصحة والسكان

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