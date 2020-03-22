اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصابة بكورونا من الحجر الصحى بالعجمى: أشعر بالأمل لأنى فى يد أمينة.. فيديو

الأحد، 22 مارس 2020 11:03 ص
مصابة بكورونا من الحجر الصحى بالعجمى: أشعر بالأمل لأنى فى يد أمينة.. فيديو ميريت جابريل إحدى المصابات بفيروس كورونا فى مصر
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبرت ميريت جابريل، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمحجوزة فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى بالإسكندرية، عن شعورها بالأمل، واطمئنانها على نفسها داخل الحجر الصحى فى مصر، وذلك فى ظل الاهتمام والرعاية التى تحظى بهما من قبل الأطقم الطبية فى المستشفى.

ونشرت ميريت، مقطع فيديو يستعرض صورها داخل الحجر الصحى برفقة الأطقم الطبية التى ترعاها وتتابع حالتها، مع أغنية "روح إنسان" للفنانة شيرين عبد الوهاب، التى تظهر كلماتها وألحانها فى الخلفية مع عرض صورة السيدة المصابة بكورونا داخل الحجر الصحى خلال الـ 5 أيام الماضية.

 

وقالت السيدة التى كانت قد بدأت قبل أيام نشر تفاصيل رحلة اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا والعلاج فى مصر، فى تعليقها على مقطع الفيديو بتدوينه جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، "أصدقائى الأعزاء.. اليوم الخامس بالحجر الصحى فى مستشفى العجمى العام.. أشعر بالأمل .. ولسوء الحظ لن تأتى نتائجى من وزارة الصحة.. وبدلاً من ذلك، سأفعلها مرة أخرى يوم الاثنين".

وأضافت "إن شاء الله - وكلما حصلت على نتيجتين سلبيتين - سيخرجون منى.. وحتى ذلك الحين، أنا فى أيد أمينة لهؤلاء الرجال والنساء الذين يعتنون بنا جيدًا.. استمتعوا بمقطع الفيديو".

54

ويشار إلى أن ميريت جابريل، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمحجوزة فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى، فى محافظة الإسكندرية، كانت قد كشفت عن تفاصيل جديدة متعلقة بيومها الرابع داخل غرفة الحجر الصحى بالمستشفى، والإجراءات والفحوصات الطبية التى يجريها الأطباء عليها.

 

ويذكر أن قالت ميريت – التى كانت قد بدأت قبل أيام نشر تفاصيل رحلة اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا والعلاج فى مصر – فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، إنها "تقضى اليوم الرابع فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى العام"، وأضافت "أصدقائى الأعزاء.. لقد أجريت اليوم اختباراتى - أى مسح فى الحلق، ومسح فى الأنف، وفحص الدم - ويجب أن تظهر نتائجى بعد ظهر غد / مساء".

56096-90084188_3653539238020913_6720127009252442112_n
 

وأضافت السيدة المصابة بكورونا، "إذا كانت النتيجة سلبية، سننتظر 48 ساعة، ثم نجرى الاختبار مرة أخرى.. وكما ذكرت من قبل، يجب أن أظهر اختبارين سلبيين ليخرجونى.. وفى ملاحظة إيجابية، تم تخفيض دوائى.. لذلك أنا أتحسن.. وأشعر بتحسن".

وتابعت: "أيضًا، أريد فقط أن أضيف أن خادمتى العزيزة التى كنت قلقة للغاية بشأنها لا تزال لا تظهر أى علامات على الإصابة.. لقد مر أسبوعان الآن منذ أن ظهرت أعراضى.. لقد انتهى بها الأمر بتلقى اتصال من وزارة الصحة التى طمأنتها، ولم تكن هناك أعراض لذلك.. وهى غير مصابة بكورونا"، وأضافت "سائقى قلقًا قليلًا.. ذهب وأجرى الاختبار الذى أظهر سلبية إصابته".

 


كورونا فى مصر

فيروس كورونا المستجد

الحجر الصحى فى الاسكندرية

مستشفى العجمى فى الاسكندرية

كوفيد 19

الوقاية من كورونا

علاج كورونا

منظمة الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب الرئيس الأمريكى: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى أكثر من 19 ألفا بالبلاد

السبت، 21 مارس 2020 07:42 م

بدون وداع.. مراسم دفن سيدة مصابة بكورونا فى تركيا وسط تشديدات صحية.. فيديو

السبت، 21 مارس 2020 07:37 م

مصابة بكورونا تروى تفاصيل اليوم الرابع للحجر الصحى بالإسكندرية وتقدم5نصائح

السبت، 21 مارس 2020 02:19 م

رامى رضوان: فيديو السيدة البريطانية حقيقى ومصابة بكورونا وعندى أكثر من دليل

السبت، 21 مارس 2020 12:50 ص

شاهد رسالة بريطانية مصابة بكورونا تنصح الناس من داخل مقر الحجر الصحي

الجمعة، 20 مارس 2020 12:53 ص

سباق مع الزمن.. رحلة البحث عن علاج يفك شفرة كورونا.. إعادة استخدام أدوية عمرها 70 عام.. "سانوفى" الفرنسية تعلن نجاح علاج الملاريا لحالات مصابة بكورونا.. استخدام مزيج أدوية الانفلونزا والفيروسات مع أدوية الأيدز

الخميس، 19 مارس 2020 06:42 م

مصابة بكورونا تروى تجربتها في مصر: لا تسمعوا الشائعات أنا في يد أمينة

الخميس، 19 مارس 2020 04:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة