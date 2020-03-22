مش بيهزروا.. الأردن تعتقل المخالفين لقرار حظر التجوال بسبب كورونا (فيديو)

كتب محمد رضا

تفرض السلطات الأردنية رقابة شديدة على تنفيذ قرار حظر التجوال الذى بدأ فى الأردن ابتداءً من أمس السبت، حيث أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم فى جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت الموافق وحتى أشعار آخر.

وأظهرت مقاطع فيديو سيارات الشرطة الأردنية أثناء تجولها فى شوارع البلاد لضبط المخالفين، وقد تمكنت بعض دوريات الشرطة من القبض على مخالفين لقرار الحظر الذى اتخذته البلاد للحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما فر آخرين أو اختبأوا خلف السيارات فور رؤيتهم لسيارات الشرطة وهى تمر للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق القرار.

ويشار إلى أنه قد سبق وضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض فى البلاد ضمن إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهى ترقص فى الشارع بعد سريان حالة الحظر منذ أمس السبت، الأمر الذى جعل شوارع الأردن خالية تمامًا من المواطنين.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، فى تغريده عبر الحساب الرسمى لمديرية الأمن العام بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "العاملون فى الأمن الوقائى وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها".

وفى مقطع الفيديو الذى نقلته وسائل إعلام محلية، تظهر فتاة ترتدى عباءة ونقاب وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة، وقد التقط هذا الفيديو بكاميرا من شرفة أحد المبانى حيث يظهر صوت أشخاص يتحدثون أثناء تصوير مقطع الفيديو، كما أن زاوية التصوير تأتى من دور علوى.

ورغم أنه لم يتسن التحقق من حقيقة حدوث تلك الواقعة وأن هذا الفيديو قد التقط خلال فترة حظر التجول فى الأردن من عدمه، لكن وسائل إعلام محلية نشرت مقطع الفيديو، كما أن مديرية الأمن العام فى الأردن قد أشارت للواقعة وأوضحت أنها تحققت من هوية الفتاة وتم ضطبها، والتى قد تظهر التحقيقات صحة حدوث واقعة خرق حظر التجول من عدمه لاحقًا.









وبدأت السلطات الأردنية تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداء من صباح السبت، فى أحدث الخطوات التى يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين، وقد ضبط الأمن الأردنى مئات المخالفات لحظر التجوال، خلال 24 ساعة من تطبيقه، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، ستتم معاقبة كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفورى مدة لا تزيد عن سنة.

وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت سلسلة إجراءات فى سبيل احتواء فيروس كورونا، وشملت الإجراءات وقف الرحلات الجوية وغلق الحدود مع الدول المجاورة، وتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة ووقف الصلاة فى المساجد والكنائس وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات.

كما عمد الجيش الأردنى إلى عزل العاصمة عمّان عن بقية أنحاء المملكة، وتم منع التنقل بين المحافظات. إلى جانب ذلك، تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وتعليق عمل وسائل النقل الجماعى، وذلك وفقًا لتقرير نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.