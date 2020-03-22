اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 01:29 م
خالد صلاح
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

الأحد، 22 مارس 2020 12:00 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال مستوطنون إسرائيليون
أ ش أ

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اقتحم 27 مستوطنا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الاقتحام تزامن مع منع المصلين من الدخول للصلاة بحجة منع انتشار فيروس "كورونا"، وتحرير مخالفات باهظة بحقهم، ومن بينهم مدير الأوقاف الفلسطينى عبدالعظيم سلهب.
وأضافت أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وصولا إلى باب الرحمة قبل أن يعودوا من باب المغاربة


المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى

شرطة الاحتلال

المستوطنون الإسرائيليون

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