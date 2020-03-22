مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

اقتحم 27 مستوطنا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الاقتحام تزامن مع منع المصلين من الدخول للصلاة بحجة منع انتشار فيروس "كورونا"، وتحرير مخالفات باهظة بحقهم، ومن بينهم مدير الأوقاف الفلسطينى عبدالعظيم سلهب.
وأضافت أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وصولا إلى باب الرحمة قبل أن يعودوا من باب المغاربة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلالالأحد، 22 مارس 2020 12:00 م
مستوطنون إسرائيليون
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اقتحم 27 مستوطنا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
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