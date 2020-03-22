مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لأول مرة بعد قرار إخلائه بسبب كورونا.. فيديو

كتب ــ محمد شعلان

اقتحم مستوطنين ساحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الاسرائيلى رغم تحذيرات ضرورة منع التجمعات في كل دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعرضت وكالة شهاب الفلسطينية، منذ قليل، فيديو اقتحام مستوطنين إسرائيليين، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم يوجدأى مصلين بالمسجد تنفيذا لقرارات منع الصلاة في المسجد خوفا من عدوى كورونا.

#شاهد مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم. pic.twitter.com/fZMOST7oA7 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 22, 2020

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 945 إصابة، بينها 20 حالة وصفت بالخطيرة.



اقتحام الاقصى



شرطة الاحتلال تحمى المستوطنين

شرطة الاحتلال تحمى المستوطنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الإعلان يأتي مع دخول تعليمات جديدة بكل ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس إلى حيز التنفيذ، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس الماضي.

وأبدت الوزارة مخاوفها من تواصل الارتفاع في الإصابات في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات، وبحال لم يتم فرض الإغلاق الشامل.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهى لرجل يبلغ من العمر 88 عاما كان يعانى من أمراض سابقة.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان إن الرجل نقل إلى المستشفى قبل نحو أسبوع فى حالة خطيرة، وسجلت إسرائيل حتى الآن 705 إصابات بفيروس كورونا أغلبيتها العظمى بأعراض خفيفة. وحوالى عشرة منهم فى حالة خطيرة بينما تعافى 15.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إن أوامر إغلاق ستصدر، إذا لم يُبد الناس مزيدا من الالتزام بتوجيهات البقاء فى المنازل لدعم جهود التصدى لفيروس كورونا.

وأضاف نتانياهو في مقابلة مع "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية "بالأمس أصدرنا تعليمات واضحة.. نطلب من الناس البقاء في منازلهم قدر المستطاع، وأن يكون الخروج فقط للضرورة ويتعلق بالإمدادات الغذائية والاحتياجات الأخرى التي حددناها".

لكن نتانياهو قال، إن بعض اليهود المتشددين في إسرائيل "وجزء من الأقليات"، حسب تعبيره، في إشارة إلى مواطنيها العرب، لم يستوعبوا الرسالة، وأضاف نتانياهو "إذا لم يتم فهم الرسالة، فلن أتردد في فرض أمر (إغلاق)".