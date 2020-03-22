مستشفيات بالسعودية تلغى زيارة المرضى لمواجهة كورونا

إيمان حنا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم, إلغاء الزيارات في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة حتى إشعار آخر تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع. وفق ما نشرت واس.

كما وفرت صحة حفر الباطن خدمة "دواؤك يوصلك" وهي إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية وإيصالها إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفياً وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف وذلك حرصًا على سلامة أفراد المجتمع وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

و من جهة أخرى وضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا علقت رئاسة شؤون الحرمين برامج الزيارة فى مرافقها الخارجية، والمتمثلة فى كلٍ من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكى الشريف، كما كثفت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس من خلال أعمال التعقيم التى تتم على مدار الساعة، حيث حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

يترافق هذا القرار مع عدة إجراءات تأتى فى سياق جهود الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلةً فى إدارة التطهير والسجاد جهودا حثيثة تتمثل فى غسل وتعقيم وتعطير صحن المطاف سبع مرات يومياً، 3 مرات منها خلال الفترة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، حيث تبدأ عملية الغسل الأولى بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة يقوم بها (140) موظفًا وعامل نظافة موزعين على العديد من المهام، التى تبدأ برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للمرات لتنظيفها وتعقيمها، ثم تُغسل مداخل الصحن وأرضيته وتعقم وتعطر بطريقة مركزة.

كما تتم عملية غسل وتعقيم جميع الأدوات المستخدمة فى صحن المطاف، التى من بينها دواليب المصاحف، والحواجز الأمنية، ودرابزين السلالم، التى تضمن تعقيمها 100 %، ثم يعاد فرش السجاد والمشايات البلاستيكية ليتم التأكد من نظافتها وتعقيمها وتعطيرها وتنتهى هذه العملية منتصف الليل، لتعاد عملية الغسيل والتعقيم والتعطير مرتان بنفس الآلية الأولى لتنتهى أخر عمليه قبل موعد صلاة الفجر بساعة.