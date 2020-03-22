مستشفى الخطاطبة المركزي فى المنوفية تطلق مبادرة للتوعية والحماية ضد كورونا

وكان تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، موجها مدير المستشفي بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوي لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم وذلك في إطارالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه الأستاذ محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث إستمع المحافظ من مدير المستشفي عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التي قامت بها المستشفي إستعداداً لاستقبال أي حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة ، مضيفاً بأنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفي لاستقبال أي حالة يتم إكتشافها، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفي .

وأكد محافظ المنوفية علي أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً ، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التي تواجهة أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .



















