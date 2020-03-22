اليوم السابع
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مستشفى الخطاطبة المركزي فى المنوفية تطلق مبادرة للتوعية والحماية ضد كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:33 م
مستشفى الخطاطبة المركزي فى المنوفية تطلق مبادرة للتوعية والحماية ضد كورونا مستشفى الخطاطبة المركزي
المنوفية-محمد فتحى

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أطلقت مستشفى الخطاطبة المركزي مبادرة لتكثيف التوعية والحماية لجمهور المترددين على المستشفى، يأتى ذلك فى دور تفعيل المشاركة والمسئولية المجتمعية للمستشفى وبمشاركة ودعم مؤسسات المجتمع المدني ، فى مبادرة هى الأولى من نوعها بتوفير منظفات شخصية وتوزيعها على البسطاء من المترددين على المستشفى " مجانا " ، من خلال منسق مكافحة العدوي مع توجيه رسائل التوعية للوقاية الشخصية والطرق السليمة لتجنب حدوث وانتقال العدوي ، والحفاظ على الصحة العامة ضمن مبادرة المستشفى " إغسل إيدك وحافظ على نفسك وأسرتك " ، وفى نفس السياق حرصت المستشفى بالتنسيق مع الجهات المعنية تطهير كامل المبني ورفع درجة النظافة والتطهير للحفاظ على صحة العاملين والمترددين على المستشفى .

وكان تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، موجها مدير المستشفي بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوي لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم  وذلك في إطارالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه الأستاذ محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث إستمع المحافظ من مدير المستشفي عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التي قامت بها المستشفي إستعداداً لاستقبال أي حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة ، مضيفاً بأنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفي لاستقبال أي حالة يتم إكتشافها، كما وجه المحافظ  بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفي .

وأكد محافظ المنوفية علي أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً ، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التي تواجهة أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .

الجولة التفقدية لأقسام مستشفيات بنها الجامعية (1)
 

 

الجولة التفقدية لأقسام مستشفيات بنها الجامعية (2)
 

 

الجولة التفقدية لأقسام مستشفيات بنها الجامعية (3)
 

 

الجولة التفقدية لأقسام مستشفيات بنها الجامعية (4)
 

 

الجولة التفقدية لأقسام مستشفيات بنها الجامعية (5)
 

 

 


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