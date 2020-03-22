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مركز معلومات الوزراء يصدر تقريره الأسبوعى عن تطورات فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:35 م
مركز معلومات الوزراء يصدر تقريره الأسبوعى عن تطورات فيروس كورونا تطورات فيروس كورونا
كتبت هند مختار

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء العدد التاسع من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية" تناول الحديث عن تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في 9 فصول مختلفة.
 
1مقتطفات-كورونا
 
 
وتناول الإصدار الحديث عن تأثير فيروس كورونا المستجد على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تناول دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الفيروس الجديد، وكذلك الحديث عن التهديدات المحلية التي تواجه الدولة في ظل الفيروس الجديد، وأبرز التجارب الدولية في مواجهة الفيروس.
 
‎وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض مسبقا الإصدار الثانى من التقرير الأسبوعى "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذى يسرد فى 8 فصول عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولى والمحلي
 
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مقتطفات تنموية

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