اليوم السابع
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مدير الصحة العالمية يطلب تزويد المنشآت الطبية بمياه نظيفة لمحاربة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 04:39 م
مدير الصحة العالمية يطلب تزويد المنشآت الطبية بمياه نظيفة لمحاربة كورونا فيروس كورونا المستجد
ريهام عبد الله

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احتفى الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمى للمياه، واستغل يوم المياه للتذكير والتشديد على أهمية غسل اليدين بالمياه، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إنه اليوم العالمى للمياه، أغتنم هذه الفرصة لأذكر الجميع بأن الحصول على مياه نظيفة يعني: أن الأفراد  قادرون على الحفاظ على يديهم نظيفة، وآمنة من الفيروسات مثل كوفيد 19، وأن العمال الصحيين سيكونوا محميين من الالتهابات والعدوى، وإنقاذ الأرواح في المستشفيات".

مدير منظمة لصحة العالمية
مدير عام منظمة الصحة العالمية

 

وأضاف :"المياه الآمنة، والحفاظ على النظافة، هم الأساس للحفاظ على الصحة، ولمنع أوبئة عالمية مثل كوفيد 19، من الانتشار ولإيصال الصحة للجميع، كلنا نحتاج لمضاعفة جهودنا، لضمان وصول المياه النظيفة للجميع".

واستمر:"المياه الآمنة ليست متاحة فى عدد كبير من المنشآت الصحية حول العالم، ولمحاربة فيروس كورونا المستجد، يجب تقوية وتزويد النظم الصحية حول العالم بهذه الخدمة الأساسية وتوفير المياه النظيفة".

وكان الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد وجه الشكر لكل العاملين في المجال الصحى، في كل قارات العالم، قائلا :"نحن نعلم أن فيروس كورونا المستجد، يمثل عبئا كبيرا عليكم وعلى عائلاتكم".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، :"أبعث بشكري الصادق لكل عامل صحي في جميع أنحاء العالم على الأرض أوروبا وأفريقيا يحارب فيروس كورونا، نحن نعلم أنCOVID19 يضع عبئًا ثقيلًا عليكم وعلى أسركم، نحن نكن لكم الإعجاب، ونلتزم ببذل كل ما في وسعنا  للحفاظ على سلامتكم وتمكينكم من القيام بعملكم"

 


منظمة الصحة العالمية

كورونا

اليوم العالمى للمياه

فيروس كورونا

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