مدير أمن قنا والسكرتير العام للمحافظة يشهدان قرعة الداخلية للحج.. صور

قنا - وائل محمد

شهد مدير أمن قنا وسكرتير عام محافظة قنا قرعة وزارة الداخلية لأداء فريضة الحج، والتى أجريت بنادى الشرطة، دون حضور المتقدمين لمنع التجمعات بسبب كورونا.

وشهد اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا و كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا إجراء مراسم قرعة الحج العلنية للعام الهجرى 1441 التي تشرف عليها وزارة الداخلية بنادي الشرطة بمدينة قنا، بحضور اللواء احمد فهمي مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية .

وبلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة 1070 وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 214 تأشيرة حج وتم تخصيص 24 تأشيرة لكبار السن، حيث تم إعلان أسماء الفائزين بشفافية تامة عن طريق الحاسب الآلى، وفاز 79 متقدما بقسم وبندر قنا، 22 بمركز ابوتشت، و10 بمركز فرشوط، و25 بمركز نجع حمادى، و8 بمركز دشنا ، و 2 بمركز الوقف ، و23 بمركز قفط، و34 بمركز قوص، و11 بمركز نقادة .

وتقدم الحضور بالتهنئة للفائزين في قرعة الحج هذا العام متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ العام المقبل مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها ومتمنين للجميع حجا مبرورا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكى والمدنى مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

وتوفر بعثة الحج عددًا كبيرًا من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريون، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وكذلك التنسيق مع أطباء وزارة الصحة لتنظيم جلسات الغسيل الكلوى، وجلسات الكيماوى، للمرضى المحتاجين خلال أداء المناسك.

ولا تكتفى بعثة الداخلية بذلك، وإنما يتم الاتفاق مع علماء من الأزهر والأوقاف لشرح المناسك للحجاج وتعريفهم بها، والإجابة عن أية استفسارات قد تشغل بال الحاج طوال فترة الرحلة المقدسة، ويتم الاستعانة بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات من كبار السن والمرضى فى أداء المناسك بسهولة ويسر، خاصة أثناء التحرك من مكان لأخر.

وفى منظومة متناغمة ومتناسقة تسابق وزارة الداخلية الزمن، وتطوع التكنولوجيا لصالح ضيوف الرحمن والتسهيل على الحجاج، ليس تسكينا وتفويجا فحسب؛ ولكن منظومة كاملة تطبقها وزارة الداخلية لبعثة حجاج القرعة هذا العام ؛ تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا وخلق مناخ طيب لهم لأداء العبادة بسهولة يسر، فبمجرد إعلان فوز الحاج فى حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته كاملة والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية.















