اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تفعل مبادرة "معلم أون لاين"

الأحد، 22 مارس 2020 11:44 ص
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تفعل مبادرة "معلم أون لاين" تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تفعيل مبادرة معلم أون لاين لتقديم خدمة تقديم الدروس التعليمية للطلبة عبر الأنترنت .

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له، أنه تابع تفعيل مبادرة معلم أون لاين من غرفة العمليات بديوان عام المديرية .

وأشار أنه تم توفير الأستديو الخاص بتسجيل الدروس التعليمية جهزته مديرية التربية والتعليم ، وذلك لتسجيل الدروس التعليمية وتبث على قناة معلم أون لاين، ويقوم بالشرح أفضل المعلمين والموجهين كل فى مادتة .

وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، قرارات داعمة للأحتياطات التى تتخذها الدولة إحترازاً من وباء كورونا .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء أن القرارات التى أصدرها المحافظ، أنه حذر من إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء أو إقامته فى دور المناسبات ، مع اقتصار العزاء على تشييع الجنازة .

وحذر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات سواء التابعة للمصالح الحكومية أو الفنادق الخاصة مثل قاعة الماسة وسويس إن ولانا وقمر الزمان وغيرها من القاعات.

منع إقامة الفاعليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى بشمال سيناء ، مع إحالة المخالفين للمسائلة القانونية .

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التى تخالف توقيت الإغلاق المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء مثل الكافيتريات والمطاعم والمقاهى والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية، كغلق المنشأة وتشميعها على الفور وتحرير محضر وغرامة رادعة.

كما أعلنت إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء، مواصلتها حملات التعقيم والتطهير وشملت المصالح الحكومية بالمدينة والقرى .

نفذ الحملة فريق الملاريا بإدارة بئر العبد الصحية، ومقررا أن تتواصل الحملات يوميا .

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء ، إن الحملات تنفذها كافة الإدارات الصحية وتتنوع مابين حملات تطهير وتعقيم وتوعيه .

أضاف أن هناك تكاتف من الجميع بين الصحة والمصالح الحكومية وبين الأهالى والحملات تتواصل بنجاح .

كما انتهى فريق من شباب الكشافة بمركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء من تطهير أحياء " الشوربجى والسلايمة " فى مدينة العريش.

وقال طارق الشوربجى مشرف حملة التطهير أنه تم تعقيم وتطهير المساجد فى مدينة العريش فى إطار مبادرة ينفذها مركز شباب 6 أكتوبر تحت إشراف مدير المركز مدحت الشوربجى تستهدف تطهير وتعقيم الأحياء بجهود تطوعية للشباب وتوزيع أدوات التطهير والرش ، كما استهدف فريق العمل التطوعى أماكن عامة ومساجد وتم تعقيمها .

وكان 50 شاب من منطقة حى أبوصقل على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء ، نفذوا ليلة أمس حملة تطهير وتعقيم للحى بمعاونة كبار الحى من العواقل والرموز ، وتعقيم وتطهير للشوارع بإستخدام معدات رش مجهزة وفرها الأهالى بالجهود الذاتية.

 

unnamed (1)
تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

 

unnamed (2)
تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

 

unnamed (3)
تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

unnamed

تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

unnamed (1)

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء
unnamed (2)
 
تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

unnamed (3)

 
تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

unnamed (4)

 
تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

unnamed (5)

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء
 
unnamed (6)
تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

 

unnamed
تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء
 
unnamed (1)
تطهير الشوارع والمساجد بشمال سيناء

 

unnamed (2)
تطهير الشوارع والمساجد بشمال سيناء

unnamed

تطهير الشوارع والمساجد بشمال سيناء

 


شمال سيناء

مبادرة معلم اون لاين

تعليم شمال سيناء

تعقيم وتطهير

إدارة بئر العبد الصحية

تعقيم الأحياء بشمال سيناء

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

50 شابا من حى أبو صقل بالعريش ينفذون حملة تطهير وتعقيم للحى

الأحد، 22 مارس 2020 12:58 ص

محافظ شمال سيناء يقرر إجراءات جديدة دعما للاحتياطات من كورونا .. تعرف عليها

السبت، 21 مارس 2020 10:50 م

مجلس مدينة العريش يدفع بسيارت كسح للتخلص من برك الأمطار

السبت، 21 مارس 2020 08:28 م

مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش ينفذ مبادرة توفير أدوات تطهير بالمجان

السبت، 21 مارس 2020 03:02 م

وصول فريق طبى من معهد القلب للكشف واجراء عمليات بمستشفى العريش

السبت، 21 مارس 2020 02:23 م

تطهير وتعقيم تم المصالح الحكومية بمدينة نخل بشمال سيناء

السبت، 21 مارس 2020 02:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة