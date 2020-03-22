مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تفعل مبادرة "معلم أون لاين"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تفعيل مبادرة معلم أون لاين لتقديم خدمة تقديم الدروس التعليمية للطلبة عبر الأنترنت .

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له، أنه تابع تفعيل مبادرة معلم أون لاين من غرفة العمليات بديوان عام المديرية .

وأشار أنه تم توفير الأستديو الخاص بتسجيل الدروس التعليمية جهزته مديرية التربية والتعليم ، وذلك لتسجيل الدروس التعليمية وتبث على قناة معلم أون لاين، ويقوم بالشرح أفضل المعلمين والموجهين كل فى مادتة .

وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، قرارات داعمة للأحتياطات التى تتخذها الدولة إحترازاً من وباء كورونا .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء أن القرارات التى أصدرها المحافظ، أنه حذر من إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء أو إقامته فى دور المناسبات ، مع اقتصار العزاء على تشييع الجنازة .

وحذر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات سواء التابعة للمصالح الحكومية أو الفنادق الخاصة مثل قاعة الماسة وسويس إن ولانا وقمر الزمان وغيرها من القاعات.

منع إقامة الفاعليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى بشمال سيناء ، مع إحالة المخالفين للمسائلة القانونية .

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التى تخالف توقيت الإغلاق المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء مثل الكافيتريات والمطاعم والمقاهى والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية، كغلق المنشأة وتشميعها على الفور وتحرير محضر وغرامة رادعة.

كما أعلنت إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء، مواصلتها حملات التعقيم والتطهير وشملت المصالح الحكومية بالمدينة والقرى .

نفذ الحملة فريق الملاريا بإدارة بئر العبد الصحية، ومقررا أن تتواصل الحملات يوميا .

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء ، إن الحملات تنفذها كافة الإدارات الصحية وتتنوع مابين حملات تطهير وتعقيم وتوعيه .

أضاف أن هناك تكاتف من الجميع بين الصحة والمصالح الحكومية وبين الأهالى والحملات تتواصل بنجاح .

كما انتهى فريق من شباب الكشافة بمركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء من تطهير أحياء " الشوربجى والسلايمة " فى مدينة العريش.

وقال طارق الشوربجى مشرف حملة التطهير أنه تم تعقيم وتطهير المساجد فى مدينة العريش فى إطار مبادرة ينفذها مركز شباب 6 أكتوبر تحت إشراف مدير المركز مدحت الشوربجى تستهدف تطهير وتعقيم الأحياء بجهود تطوعية للشباب وتوزيع أدوات التطهير والرش ، كما استهدف فريق العمل التطوعى أماكن عامة ومساجد وتم تعقيمها .

وكان 50 شاب من منطقة حى أبوصقل على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء ، نفذوا ليلة أمس حملة تطهير وتعقيم للحى بمعاونة كبار الحى من العواقل والرموز ، وتعقيم وتطهير للشوارع بإستخدام معدات رش مجهزة وفرها الأهالى بالجهود الذاتية.

تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

تفعيل مبادرة معلم أون لاين بشمال سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بشمال سيناء

تطهير الشوارع والمساجد بشمال سيناء

تطهير الشوارع والمساجد بشمال سيناء