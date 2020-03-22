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محمد بن راشد يحضر أول يوم دراسى عن بعد فى مدارس الإمارات..صور

الأحد، 22 مارس 2020 02:03 م
محمد بن راشد يحضر أول يوم دراسى عن بعد فى مدارس الإمارات..صور محمد بن راشد
ريهام عبد الله

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شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أول يوم دراسى عن بعد فى مدارس دولة الإمارات، قائلا:" مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت والجامعات أغلقت، لكن التعليم لن يتوقف التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".

وقال بن راشد فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة، مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت والجامعات أغلقت لكن التعليم لن يتوقف، التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

حاكم دبى
حاكم دبى

 راش

وتابع:"استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير .. واليوم نجني الثمرة .. لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا .. وبنية تحتية متكاملة .. ولدينا منصة "مدرسة" أيضا التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل ... زرعنا جهود .. واليوم نحصد علماً ومعارف مستمرة".

 
محمد بن راشد
محمد بن راشد
 

واستمر: أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر .. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم ... التجربة جديدة على الجميع .. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية .. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك".

 


محمد بن راشد

التعليم عن بعد

حاكم دبى

الامارات

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