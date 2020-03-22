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محافظ مطروح يشدد على الالتزام بإغلاق المحلات والمقاهي خلال فترة المساء

الأحد، 22 مارس 2020 01:01 ص
محافظ مطروح يشدد على الالتزام بإغلاق المحلات والمقاهي خلال فترة المساء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الالتزام بإغلاق المحلات والمقاهي والكافيتريات، بمدينة مرسى مطروح،  فى التوقيتات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء،  من 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا، وفقا للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا  ومنع انتشاره، خاصة في أماكن التجمعات، حرصا على سلامة المواطنين والمجتمع.

وتفقد محافظ مطروح، يرافقه اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، شوارع الإسكندرية،  وعمر المختار، وشكري القوتلى، وهي أهم وأكبر الشوارع التجارية بالمدينة، لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات بقرار الإغلاق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، ضد من يتقاعس عن تنفيذ القرار.

وتفقد المحافظ شارع ليبيا، لمتابعة جهود  مجلس مدينة مرسى مطروح، فى إزالة السوق العشوائي لباعة الخضروات والفاكهة، وإعادة المظهر الحضاري للشارع، مع التشديد على منع عودة السوق العشوائي مرة أخرى، والزام الباعة الجائلين بالتواجد في الأماكن التي حددتها المحافظة بالأسواق الحضارية، بمدخل المدينة  وشارع علم الروم، مع التأكيد على استمرار تطهير ورش الشارع  بعد إزالة السوق العشوائي.

وناشد محافظ مطروح، المواطنين بالالتزام بالتوجيهات التي اتخذتها الدولة، حرصا على سلامتهم، خاصة الالتزام بالنظافة العامة والشخصية، منعا لتواجد الفيروس وانتشاره، مع  تكاتف كافة أجهزة المحافظة، فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورش وتطهير جميع  مباني المصالح الحكومية والعامة، مع ضرورة تعاون المواطنين، فى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي اتخذتها الدولة.

وكانت أجهزة محافظة مطروح، قد بدأت مساء الخميس الماضي، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المنشآت التجارية والخدمية، من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا، والسماح باستمرار عمل الصيدليات ومحلات البقالة والمخابز فقط، مع قيام مجلس المدينة بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم للأماكن العامة والبشوارع التجارية.

ومن جانب آخر، أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم غلق وتشميع 6 مقاهي وكافيهات، لتقديم الشيشة للزبائن، بالإضافة إلى عدم التزام أصحابها بقرار مجلس الوزراء بالغلق من الساعة 7 حتي 6 صباحا، وذلك عن طريق الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة بالتعاون مديرية أمن مطروح وشرطة المرافق، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلق المقاهي والكافيهات والمطاعم خلال الفترة المسائية.

 وأشار "المعداوي" إلى أنه يتم الدفع بحملات من الساعة السابعة مساء يوميا، لمتابعة التزام المقاهي والكافيهات والمطاعم، وتطبيق القرار بكل حزم، وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين أو الممتنع عن التنفيذ.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، بأنه تم توجيه إنذارات لعدد من أصحاب المقاهي والمطاعم، لعدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطاعم المخالفة للقرار.

وأكد رئيس المدينة، علي مواصلة حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودار العبادة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي رش المبيدات للقضاء علي الحشرات الطائرة، طبقا لتعليمات محافظ مطروح.

 وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أجرى جولة تفقدية، لمتابعة الالتزام بإغلاق المحلات والمقاهي والكافيتريات، بمدينة مرسى مطروح،  فى التوقيتات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء،  من 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا،  وفقا للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا  ومنع انتشاره، خاصة في أماكن التجمعات، حرصا على سلامة المواطنين والمجتمع.

 وكانت أجهزة محافظة مطروح، قد بدأت مساء الخميس الماضي، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المنشآت التجارية والخدمية، من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا، والسماح باستمرار عمل الصيدليات ومحلات البقالة والمخابز فقط، مع قيام مجلس المدينة بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم للأماكن العامة والشوارع التجارية.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


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