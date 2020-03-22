محافظ كفر الشيخ: توزيع سيارات النظافة لمجابهة انتشار فيروس كورونا

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، دعم منظومة النظافة بدائرة المحافظة للمساهمة في أعمال النظافة ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى توزيع 10 سيارات حمولة 5 طن لدعم منظومة النظافة ببعض مراكز ومدن المحافظة، من بينها " سيارة لمركز قلين، سيارتين لمركز الرياض، 3 سيارات لمركز سيدي سالم، سيارتين لمركز الحامول، سيارتين لمركز مطوبس "، على أن يتم كتابة اسم كل مركز ومدينة علي المعدات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة اتجاه رفع مستوى النظافة والتخلص من المخلفات بطريقة سليمة وصحية بنطاق المحافظة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين بهذا القطاع الهام بكافة مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دشن المبادرة المجتمعية " محافظة آمنة"، والتي تهدف لتوفير المستلزمات الطبية من "كمامات، قفازات ومطهرات"، لعمال النظافة وسائقي المركبات والعاملين بوحدة التدخل السريع ، فضلا عن تزويد المستشفيات بنواقص المستلزمات .

وثمن المحافظ، دور المشاركة المجتمعية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة لمواجهة الوباء العالمي فيروس "كورونا المستجد"، مشيراً الى ان الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهته، وأن المشاركات المجتمعية لها دور كبير في الدعم، مؤكدًا أنه لن تتحقق التنمية إلا في إطار التعاون بين المجتمع المدني مع أجهزة المحافظة.

اضاف المحافظ، أنه رحب بمبادرة عددا من ابناء المحافظة لتوزيع المستلزمات على عمال النظافة والمستشفيات، مشيراَ الى انه يرحب بكل المبادرات المجتمعية التي تهدف لخدمة اهالينا بالمحافظة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية.