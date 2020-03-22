محافظ بورسعيد يطالب المواطنين العائدين من العمرة الالتزام بمنازلهم

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة القادمين من مناسك العمرة بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد .

كما أهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين القادمين من العمرة أيضًا الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على رقم 01201461916 وذلك فى حالة ظهور أى أعراض خاصة بالفيروس المستجد والتى أوضحتها وزارة الصحة والسكان ، ويؤكد المحافظ ضرورة التزام كافة المواطنين بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن حفاظا على الصحة والسلامة العامة ، وحتى تمر هذه المرحلة الحرجة بسلام .

من ناحية أخرى، وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للمصانع التى قامت بإيقاف العمل داخلها خلال هذه الفترة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وإعلاءً للمصلحة الوطن على المصالح الشخصية، حيث توجه بالشكر لمصانع دولفين، وسكاى تكس، وسى أر أس، وليفريتى، وميتكو، والضفائر والرضوان ، وذلك على إغلاق المصانع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد .

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التزام كافة المصانع بالإجراءات المقررة فى هذا الشأن، لحين انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس المستجد، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المصانع والالتزام بتعليمات النظافة العامة فى المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون بين جميع المواطنين لتحقيق مصلحة الوطن والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأمان والحفاظ على حياة المواطنين.