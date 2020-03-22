اليوم السابع
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محافظ بني سويف يبحث مع رئيس لجنة أسر الشهداء سبل التعاون المشترك

الأحد، 22 مارس 2020 06:56 م
محافظ بني سويف يبحث مع رئيس لجنة أسر الشهداء سبل التعاون المشترك محافظ بني سويف ورئيس لجنة أسر الشهداء
بني سويف - أيمن لطفي

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التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس جامعة بني سويف، ورئيس لجنة متابعة أسر الشهداء بالمحافظة،لبحث سبل تعظيم التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات، فضلا عن دعم وتفعيل  أنشطة اللجنة. 

وأكد محافظ بني سويف في تصريحات له اليوم الأحد على أن التعاون بنين المحافظة والجامعة يشهد تطورا فاعلا ومؤثرا ايجابيا على الجهود التنموية وفق خطة المحافظة ورؤية مصر 2030،مؤكدا على أن الجامعة دائما حاضرة بقوة في كل الملفات ودعم كافة الجهود ، حيث تشارك بكل قياداتها في مقدمتهم رئيس الجامعة بجانب المشاركة المثمرة للكوادر العلمية والبحثية ، وشبابها الواعد. 

 وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه يغتنم هذا اللقاء في إرسال رسالة إجلال وإعزاز وتقدير وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الباسلة الذي جادوا بأرواحهم الزكية ليحيا الوطن والمواطن في أمن واستقرار،ورسالة مماثلة لكل أسر شهدائنا الذي لا تقل تضحيتهم عن الشهداء ،حيث جادوا بفلذات أكبادهم من أجل وطننا الغالي مصر،مؤكدا عزم واصرار الجميع على مواصلة المعركة خلف قيادتنا السياسية الواعية وقواتنا المسلحة والشرطة في مواجهة الارهاب واقتلاع  جذوره. 

 وأعرب محافظ بني سويف، عن تهنئته الخالصة لكل أمهات مصر المثاليات وكل أم مصرية كافحت وثابرت من أجل أبنائها ووطنها ،خاصة أمهات الشهداء اللائي ضحين بأغلى مايملكون عن طيب خاطر واحتساب، مشيرا إلى إعتزام المحافظة إقامة الاحتفال السنوي لتكريم أمهات المحافظة المثاليات الذي تم تأجيله بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الفترة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

 وناقش المحافظ تعظيم دور الجامعة في التوعية من خلال رفع الوعي لدي المواطن البسيط في القرى والعزب والنجوع ،مشيرا إلى أهمية دور الجامعة في تدريب وتأهيل من يقوم بذلك العمل ، لتوصيل الرسائل الصحيحة من كافة النواحي،خاصة وأن الدولة في الفترة الحالية تكثف من جهودها وفق خطة شاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا. 

 ومن جانبها أعربت الدكتورة فاطمة حسن، عن تقديرها  الكبير لمحافظ بني سويف لحرصه على تفعيل كل الأدوار من أجل تحقيق الصالح العام،والدفع بالجهود التنموية،مؤكدة على أن الجامعة بكوادرها العلمية والبحثية لا تدخر جهدا في سبيل دعم خطة المحافظة،خاصة في مجالات التدريب والتأهيل،والمساهمة المجتمعية النوعية في مجال التوعية وغيرها،منوهةعن أن اللجنة تعمل على الوصول لأكبر دعم ممكن لأسر الشهداء في كافة مناحي الحياة.

 

 
 
 
 

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