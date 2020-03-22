اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يتابع جهود المحافظة للتصدى لفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 09:35 م
محافظ الوادي الجديد يتابع جهود المحافظة للتصدى لفيروس كورونا جانب من الاجتماع
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد سواء في جميع القطاعات وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والتنفيذية المعنيه بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء هشام لطفي مساعد وزير مساعد وزير الداخليه لامن الوادي الجديد والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد.

وأكد الزملوط على تعزيز نقاط التفتيش الأمنيهة بمداخل المحافظة بعدد من المتطوعين من وزاره الشباب والرياضة والمجلس التطوعي للشباب، وذلك للعمل بجانب افراد الصحة والأمن بنظام النوبتجيات 24 ساعة، وذلك للمساعدة والتيسير في عمليات تطهير السيارات والكشف على المواطنين. 
 
كما وجه الزملوط بتطهير وتعقيم أماكن الانتظار العامه بالشوارع والميادين الرئيسية والتي يتردد عليها المواطنين ، وتوفير عدد من المتطوعين بمقارات ماكينات الصرافه الاليه على مستوى المحافظه لمساعده المواطنين على اتباع إجراءات التعقيم قبل استخدام الماكينه، خاصه مع حلول صرف مرتبات الموظفين.
 
و شدد الزملوط على تعاون كافه الجهات مع مديريه الصحة بالمحافظة والتنسيق معها لامدادها بالمعدات والسيارات والمستلزمات الضرورية المطلوبة، مشددا بضروره حصر جميع السائحين بفنادق المحافظة للوقوف على حالتهم الصحيه ومتابعتها بشكل يومي.
 
أعلنت الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو اشنتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الىن على مستوى المحافظة بالكامل ولم يتم استقبال اية حالات تعانى من أعراض الفيروس باستثناء حالات البرد العادية مؤكدا على جاهزية فسم العزل بمستشفى الصدر لاستقبال اية حالات والتعامل الفورى معها 
 
وقال محروس فى تصريح خاص، أنه لا صحة لما يتم نشره من شائعات بشأن وجود اية أصابات بالفيروس داخل نطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية تقوم بالمتابعة الفورية لاية حالات يتم استقبالها بالمستشفيات ويتم فحصها للتأكد من الأعراض التى تعانى منها وتقديم العلاج اللازم لها حتى تتماثل للشفاء .
 
 
 

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