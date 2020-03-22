محافظ الوادي الجديد يتابع جهود المحافظة للتصدى لفيروس كورونا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد سواء في جميع القطاعات وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والتنفيذية المعنيه بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء هشام لطفي مساعد وزير مساعد وزير الداخليه لامن الوادي الجديد والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد.

وأكد الزملوط على تعزيز نقاط التفتيش الأمنيهة بمداخل المحافظة بعدد من المتطوعين من وزاره الشباب والرياضة والمجلس التطوعي للشباب، وذلك للعمل بجانب افراد الصحة والأمن بنظام النوبتجيات 24 ساعة، وذلك للمساعدة والتيسير في عمليات تطهير السيارات والكشف على المواطنين.

كما وجه الزملوط بتطهير وتعقيم أماكن الانتظار العامه بالشوارع والميادين الرئيسية والتي يتردد عليها المواطنين ، وتوفير عدد من المتطوعين بمقارات ماكينات الصرافه الاليه على مستوى المحافظه لمساعده المواطنين على اتباع إجراءات التعقيم قبل استخدام الماكينه، خاصه مع حلول صرف مرتبات الموظفين.

و شدد الزملوط على تعاون كافه الجهات مع مديريه الصحة بالمحافظة والتنسيق معها لامدادها بالمعدات والسيارات والمستلزمات الضرورية المطلوبة، مشددا بضروره حصر جميع السائحين بفنادق المحافظة للوقوف على حالتهم الصحيه ومتابعتها بشكل يومي.