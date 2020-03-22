محافظ المنيا يناشد المواطنين بالبقاء فى منازلهم حرصا على سلامتهم

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، الدكتور شيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بالمديرية، ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، عدد من الجهات المعنية.

وقدم المحافظ، الشكر والامتنان لجميع الفرق الطبية بجميع المستشفيات على ما يبذلوا من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأية حالات مشتبهة فيها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالبقاء فى منازلهم وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

واطمأن المحافظ، على سلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وحظر إقامة أى تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع، وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية، بهدف القضاء على أى تجمعات من المواطنين.