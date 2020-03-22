اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يناشد المواطنين بالبقاء فى منازلهم حرصا على سلامتهم

الأحد، 22 مارس 2020 12:21 ص
محافظ المنيا يناشد المواطنين بالبقاء فى منازلهم حرصا على سلامتهم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعا مع مسئولى مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأجهزة التنفيذية لمتابعة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

 
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، الدكتور شيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بالمديرية، ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، عدد من الجهات المعنية.
 
 
وقدم المحافظ، الشكر والامتنان لجميع الفرق الطبية بجميع المستشفيات على ما يبذلوا من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
 
 
قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأية حالات مشتبهة فيها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
 
وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالبقاء فى منازلهم وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
 
 
واطمأن المحافظ، على سلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.
 
 
وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وحظر إقامة أى تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع، وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية، بهدف القضاء على أى تجمعات من المواطنين.
 
 
 
 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اخبار اليوم

كورونا

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة