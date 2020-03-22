محافظ المنوفية يتفقد مستشفي الباجور العام ويوجه بزيادة عدد غرف العزل

المنوفية - محمود شاكر- محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، موجها مدير المستشفي بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوي لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم وذلك في إطارالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه الأستاذ محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث إستمع المحافظ من مدير المستشفي عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التي قامت بها المستشفي إستعداداً لاستقبال أي حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة ، مضيفاً بأنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفي لاستقبال أي حالة يتم إكتشافها، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفي .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً ، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التي تواجهة أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .

كان اللواء إبراهيم أحمدأبو ليمون محافظ المنوفية واللواء محمد ناجي أباظة مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية قد شهدا القرعة العلنية " لحجاج بيت الله الحرام " لوزارة الداخلية والتي نظمتها مديرية أمن المنوفية بنادي الشرطة بشبين الكوم وبحضور مندوب من وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبه السلام الوطني لجمهورية مصر العربية حيث تمت إجراء القرعة إلكترونياً وبدون حضور المواطنين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وسيتم عرض أسماء الفائزين بموقع " وزارة الداخلية " حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لقرعة حجاج وزارة الداخلية لهذا العام 6048 مواطن من مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وبلغ عدد الفائزين 1209حاج ، كما تم تذكية 135 تأشيرة لكبار السن .

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للفائزين وناشدهم بالدعاء لمصر وأهلها للعبور من هذه الازمة مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج وكذلك التواصل المستمر لحين عودتهم الى أرض الوطن سالمين.