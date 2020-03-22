محافظ القاهرة: أصحاب المحال تفهموا الموقف والتزموا بالغلق وغلق شهر للمخالف

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه أصحاب المحال بدأوا التعاون فى تنفيذ قرار الغلق، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة حررت 20 مخالفة فى أول يوم لتطبيق قرار الغلق لغير الملتزمين، ولكن فى اليوم الثانى كانت الأمور أفضل والتزم الجميع.

وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات له، أنه يجرى جولة مسائية بشكل يومى لمتابعة التزام المحال بقرارات رئيس الوزراء، للوقاية من كورونا، وأن المخالف يتم إصدار قرار غلق لمدة شهر المنشأة، مشيرا إلى أن الأحياء الشعبية شهدت مجهود مضاعف من الأجهزة التنفيذية، لفرض الالتزام بالقرار.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم .

وأشاد اللواء خالد عبد العال بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والمطاعم فى السابعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجارى، جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.