محافظ الشرقية يعتمد قرارات ترقية 1801 من أعضاء الهيئة التعليمية

كما قرر المحافظ ترقية أعضاء هيئة التعليم إلي الوظائف الأعلي المستحقة لكل منهم بعد التحقق من إستيفائهم باقي متطلبات الترقيه علي أن يمنح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانوناً و علاوه الترقيه إعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار الخاص بالترقيه مؤكداً علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

كانت أعلنت الأكاديمية عن ميعاد ومكان التدريبات للمعلمين والمعلمات الذين سجلوا من قبل، ويتم ذلك عن طريق قيام المعلم بإدخال الرقم القومي الخاص به وكود المعلم على موقع الأكاديمية ثم طباعة إخطار الترقي بنظام كادر المعلم.

وقد قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين بإخطار المديريات التعليمية الموجودة في كل محافظات الجمهورية بموعد ومكان تدريبات الترقي للمعلمين والمعلمات 2020، كما أنها أخطرتهم بجميع الإجراءات الخاصة بنقل أعضاء هيئة التدريس في وظائف معلمين.

ووافق نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين على مد فترة التسجيل الجديدة، وذلك حتى 19 من شهر مارس الجاري، وذلك لتعدد الالتماسات التي قدمها المعلمون والمعلمات لمد فترة فتح الموقع للتسجيل للترقي للعام الدراسي الحالي 2019-2020

كما نوهت الأكاديمية المهنية للمعلمين مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الدخول على موقعها ومراجعة البيانات التي قدمها المعلمون والمعلمات لشغل وظائف المعلمين أو للترقي، والتأكد من صحة بياناتهم المسجلة، كما شددت الأكاديمية على تعميم دوريات بدواوين المديريات التعليمية المختلفة في كل أنحاء الجمهورية للقيام بذلك.

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين كل المعلمين المرشحين للترقيات للعام الحالي 2019-2020 أن يدخلوا على صفحاتهم باستخدام رقمهم القومي وكودهم وكلمة المرور الخاصة بهم، وذلك للتأكد من صحة بياناتهم.

ومن جانب آخر، عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعا مع اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير المساعد المساعد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، في حضور فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و، رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة .