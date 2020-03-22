محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم.. صور

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ورفع المخالفات ووجه لرئيس حى غرب المنصورة اللواء حسام لبيب، بسرعة رفع باقى المخالفات وعمل رفع مساحى للميدان والمنطقة المحيطة به لتعديل موقع الميدان الحالى فى منتصف المنطقة بالإضافة إلى تقليل مساحته لخلق سيولة مرورية .

ووجه المحافظ الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من التصميمات الجارية للميدان مع مراعاة المظهر الجمالى والحضارى وبما يتناسب مع تاريخ المنطقة التى يغلب على معظم مبانيها التراث الإسلامى.

وكلف " مختار " العميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور بوضع تصور جديد للحركة المرورية فى الميدان والمنطقة المحيطة به، كما وجه المحافظ لرئيس حى غرب بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق برفع جميع الاشغالات بمنطقة ميدان الشيخ حسانين اول بأول ومنع إقامة أى أسواق بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى الجانب الآخر قام قطاع الحدائق برئاسة حى غرب المنصورة تحت اشراف من الدكتورة منى المتبولى نائب رئيس الحى، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق، برفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع عبد السلام عارف، و ذلك من خلال قص وتهذيب الحشائش، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن عملية القص من محيط المكان، كما تم الإرتقاء بالمظهر الجمالى بمحيط الأدارة العامة لمرور الدقهلية بجوار سور السكة الحديد، ذلك من خلال قص وتهذيب الأشجار المتواجدة على جانب الطريق.

كما تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد مركز الإقليمى لبنك الدم بالشيخ حسانين بمدينة المنصورة، للتأكد من رفع الرواكد وتلافى كافة السلبيات التى وجه فى زيارته السابقة لمدير بنك الدم الدكتورة بانسى وليم برفع كافة الرواكد من على اعلى سطح المبنى وتلافى كافة السلبيات.

وأشاد مختار بالتغيرات الملحوظة داخل بنك الدم وبالمستوى العام للنظافة واطمئن على سير العمل داخل البنك ووجه بتلافى أى سلبيات جديدة اول بأول وإزالة كافة المعوقات ، مؤكداً على ضرورة حسن الاستقبال للمواطنين المترددين على البنك للحصول على الدم ومشتقاته لذويهم المرضى ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم .

ووجه " مختار " لمدير بنك الدم بضرورة شن حملات للتوعية بين المواطنين لحثهم على التبرع بالدم من أجل انقاذ حياة المرضى مع إيضاح الأهمية الصحية التى ستعود على الإنسان بفضل تبرعه لتجديد وتنشيط الدورة الدموية بالإضافة إلى الفضل والثواب العظيم لمشاركته فى إنقاذ حياة إنسان.

وقد تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ورفع المخالفات ووجه لرئيس حى غرب المنصورة اللواء حسام لبيب، بسرعة رفع باقى المخالفات وعمل رفع مساحى للميدان والمنطقة المحيطة به لتعديل موقع الميدان الحالى فى منتصف المنطقة بالإضافة إلى تقليل مساحته لخلق سيولة مرورية .

ووجه المحافظ الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من التصميمات الجارية للميدان مع مراعاة المظهر الجمالى والحضارى وبما يتناسب مع تاريخ المنطقة التى يغلب على معظم مبانيها التراث الإسلامى .

وكلف " مختار " العميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور بوضع تصور جديد للحركة المرورية فى الميدان والمنطقة المحيطة به .

كما وجه المحافظ لرئيس حى غرب بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق برفع جميع الاشغالات بمنطقة ميدان الشيخ حسانين اول بأول ومنع إقامة أى أسواق بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (1)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (10)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (9)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (8)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (7)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (6)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (5)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (4)



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين وبنك الدم (3)