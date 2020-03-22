اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يلتقى نواب البرلمان لبحث الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:10 م
محافظ الإسماعيلية يلتقى نواب البرلمان لبحث الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا جانب من اللقاء
الإسماعيلية – السيد فلاح

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إستقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة عددًا من نواب البرلمان عن المحافظة ضم كل من النائب المستشار عبد الفتاح عبد الله، والنائب اللواء أشرف عمارة والنائب أحمد بدران البعلي والنائب العميد أحمد سعيد شعيب والنائب الدكتور سامى هاشم .

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة عددًا من القضايا والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصرى وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحى الأمة وشريك أساسى مع السلطة التنفيذية للبلاد مؤكدًا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب الإسماعيلية تحت قبة البرلمان .

وأضاف "بشارة"، إلى أن مهمتنا جميعًا بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها الذى يأتي على رأس وأولى أولويات العمل خلال الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقًا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات في اطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة دونما أية استثناءات لأحد .

كما أكد على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

 

 


اللواء شريف فهمى بشارة

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اخبار الاسماعيليه

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