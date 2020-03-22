محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة على الأسواق للتأكد من التزامها بقرارات الإغلاق

الإسكندرية - جاكلين منير

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، مساء اليوم ، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي ، للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخدتها الحكومة المصرية والإغلاق في تمام السابعة مساءا ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدتها الحكومية المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، واللواء حمدي الحشاش ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.

وتفقد محافظ الإسكندرية سوق زنانيري بنطاق حي شرق ، وكذا المحال التجارية والمقاهي ، للتأكد من إغلاقها في المواعيد المقررة لها ، مكلفا كافة المسئولين من الجهات المعنية بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها، بشكل دوري ، وذلك بالمواد المطهرة التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لتقليل مصادر العدوى والحد من انتشار الفيروس.

على الصعيد ذاته طالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها ، لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية شنت عدة حملات مشددة خلال الايام السابقة ، وستستمر في حملاتها لحين الانتهاء من تلك الأزمة

يأتي هذا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجاري.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك بالبدء الفورى فى تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

كما شدد "الشريف" على منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول " الشيشة " لاسيما أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس.



الحملة المسائية



المحافظ يقود حملة



جانب من الحملة