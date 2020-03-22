محافظة القليوبية: الغلق شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمخالفى قرار غلق المحال

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع عقوبات صارمة على مخالفي قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن غلق المحال العامة والمولات التجارية، من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، والتي تصل إلى الغلق بالشمع الأحمر لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وكانت قد أسفرت حملات متابعة غلق المحال بمدينة شبرا الخيمة خلال اليومين الماضيين، عن استصدار قرار غلق لمدة شهر لـ3 مقاهى و2 ملعب، لمخالفة قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فيما أسفرت الحملات في يومها الثاني عن استصدار 12 قرار غلق لمحال تجارية، كما تم غلق 2 محل بلاى ستيشن، وفض تجمعات بـ2 فرح، كما جرى إغلاق ملعب بمنطقة الوحدة الجديدة بمساكن اسكو.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه، أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528، فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.