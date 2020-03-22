اليوم السابع
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محافظة الجيزة توزع كمامات ومطهرات على عمال النظافة لمواجهة الكورونا.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 01:15 م
محافظة الجيزة توزع كمامات ومطهرات على عمال النظافة لمواجهة الكورونا.. صور محافظة الجيزة توزع الكمامات ضمن خطة مواجهة كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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وزعت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، كمامات وقفزات وزجاجات مطهرات على العاملين الميدانين وعمال النظافة وسائقى مركبات النظافة بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .

 

واشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة خاصة فى القطاعات الخدمية والميدانية حفاظًا على سلامة العاملين من الأوبئة والأمراض المتنقلة وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، لافتًا إلى أنه من بين تلك الإجراءات تم توزيع الكمامات والقفازات والمطهرات للعاملين وعمال النظافة وعمال الجراجات والورش ومحطات المناولة ومجمعات القمامة الذين ينتشرون فى جميع الشوارع لرفع القمامة والمخلفات خاصة أن المحافظة تقوم بأعمال رفع المخلفات على مدار اليوم .

 

وأكد راشد أنه تم التنبيه على كافة العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون أى إخلال بالعمل .

 

وثمن محافظ الجيزة على دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة لمواجهة الوباء العالمى فيروس "كورونا المستجد"، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهته، وأن المشاركات المجتمعية لها دور كبير فى الدعم مؤكدًا أنه لن تتحقق التنمية إلا فى إطار التهاون بين المجتمع المدنى مع أجهزة المحافظة ..

 

وشدد محافظ الجيزة على تنفيذ خطة المحافظة لإتباع الإجراءات الوقائية والتطهير بما يشمل القطاع الحكومى والخاص والمرافق الحيوية ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يحقق ضمان سلامة وحماية المواطنين والعاملين وكذا المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين للحد من احتمالات الإصابة بأى عدوى .

 

وفى السياق نفذت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أعمال تطهير وتعقيم بديوان الهيئة وورشش الصيانة، والجراجات، للوقاية من الأمراض ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 
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