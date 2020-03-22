اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الأقصر يمنع إقامة 3 حفلات زفاف شعبية للحد من فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:12 ص
مجلس مدينة الأقصر يمنع إقامة 3 حفلات زفاف شعبية للحد من فيروس كورونا الغاء أفراح بمدينة الأقصر لمكافحة كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع رئيس حى شمال، 3 حفلات زفاف بمنطقة شمال التابعة لمدينة الأقصر، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تم التدخل لإلغاء تلك الحفلات الثلاثة للزفاف بعد إقامة الأهالى للسرادق الخاص بكل زفاف، وتم التنبيه على الأهالى بضرورة إلغاء الزفاف لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات والمناسبات من الساعة 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً، وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى.

وأكد العميد أيمن الشريف – فى بيان صحفى – أنه تم رصد إقامة حفلات زفاف بثلاث مناطق مختلفة منذ صباح يوم أمس السبت وحتى المساء، وذلك بمنطقتى وسط وشمال، لافتاً إلى أن الحالة الأولى بجوار حى وسط والثانية بقاعة أفراح بالكرنك أما الحالة الثالثة بمنطقة النوافل بالكرنك وتم الغاء إقامة الأفراح الثلاثة، مشدداً على تواجد الأجهزة التنفيذية فى الشارع بشكل مستمر لرصد أى مخالفات، ومن ناحية أخرى وجه رئيس مدينة الأقصر الشكر لأصحاب الأفراح الثلاثة على التعاون ومشاركتهم المسئولية تجاة الوطن داعيا الله أن يكون زواجا سعيداً، وجاء ذلك تفعيلا لحزمة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى نفس السياق قامت رئاسة مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وذلك بإطلاق أكبر حملة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا والتحصن ضده بمحافظة الأقصر، حيث تشمل الحملة تعقيم وتطهير عدد من المبانى والمنشآت والمساجد ودور العبادة بمختلف مدن الأقصر، وتم نشر فرق التعقيم على عدد من المناطق المختلفة للمساهمة فى تطهير الاماكن وتوزيع ملصقات ومنشورات توعوية المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتم تعقيم عدد كبير من المساجد بالمدينة كإجراء وقائى واحترازى حفاظا على سلامة المواطنين ولتوعيتهم بكيفية تجنب الفيروس.

وقامت فرق الرش والتعقيم بتعقيم الزوايا الصغيرة والمواقف ورش السيارات بمواقف مدينة الأقصر كما تم توزيع عدد كبير من الكمامات بواقع 800 كمامة و800 زجاجة محلول مطهر ولصق كمية كبيرة من المنشورات التوعوية على الحوائط والسيارات الخاصة وسيارات الاجرة والسرفيس فى المواقف وفى شوارع مدينة الأقصر، وتوزيع كمامات على عمال النظافة والمواطنين وزجاجات التعقيم مجاناً .

الغاء أفراح بمدينة الأقصر لمكافحة كورونا (1)
الغاء أفراح بمدينة الأقصر لمكافحة كورونا 

 

الغاء أفراح بمدينة الأقصر لمكافحة كورونا (2)
الغاء أفراح بمدينة الأقصر لمكافحة كورونا 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

منع اقامة حفل زفاف بالاقصر

اخبار مصر اليوم

مجلس مدينة الاقصر

اخبار المحافظات

مكافحة فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة