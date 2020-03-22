اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"متحدث القضاة": غرفة عمليات متابعة الأعضاء لم تتلقى أى بلاغات

الأحد، 22 مارس 2020 07:07 م
"متحدث القضاة": غرفة عمليات متابعة الأعضاء لم تتلقى أى بلاغات نادى القضاة
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادى القضاة ، إن غرفة العمليات التى شكلها مجلس إدارة النادى لتلقى بلاغات وشكاوى القضاة وأعضاء النيابة العامة ، بشأن مستجدات وتطورات فيروس كورونا ، لم تتلقى حتى الآن شكاوى أو بلاغات فى اليوم الثانى من عملها ، حيث أنها بدأت تعمل منذ الأمس.

وتابع السيد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"،أن غرفة العمليات تتابع وتتلقى الشكاوى على مستوى الجمهورية من الإسكندرية لأسوان ، من خلال أرقام تم تخصيصها للغرفة ، حيث نقوم بمساعدة القضاة حال ( لا قدر الله) تعرضهم لأى أعراض بمساعدتهم وتوجيهم ، وذلك من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمتابعة معها.

وأكد متحدث نادى القضاة ، أن القضاة واعضاء النيابة يباشرون عملهم ويذهبون للمحاكم بشكل اعتيادى ، لأن القرارات الصادرة بتأجيل الجلسات لمدة أسبوعين هى مجرد تأجيل فقط وليس تعليق للعمل ، بما يعنى ذهاب القضاة إلى محاكمهم أو إلى النيابات بالنسبة لأعضاء النيابة.

 

وبدأت غرفة العمليات التى أعلن نادى القضاة عن تشكيلها لمتابعة أعضائه، عملها أمس ، وقال بيان سابق للنادى، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتطورات والمستجدات فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة، فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها  لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون، اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

 وأشار البيان إلى أن الغرفة ستتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة، حيث تنوه الغرفة إنها على استعداد تام بتلقي كافة شكاوى القضاة  على الأرقام الآتية:

ت / 0225758282

ف/ 0225751053

كما تم نشر أرقام هواتف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.

 


تأجيل القضايا بسبب كورونا

فيروس كورونا

مخاطر فيروس كورونا

نادى القضاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة