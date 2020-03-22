"متحدث القضاة": غرفة عمليات متابعة الأعضاء لم تتلقى أى بلاغات

كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادى القضاة ، إن غرفة العمليات التى شكلها مجلس إدارة النادى لتلقى بلاغات وشكاوى القضاة وأعضاء النيابة العامة ، بشأن مستجدات وتطورات فيروس كورونا ، لم تتلقى حتى الآن شكاوى أو بلاغات فى اليوم الثانى من عملها ، حيث أنها بدأت تعمل منذ الأمس.

وتابع السيد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"،أن غرفة العمليات تتابع وتتلقى الشكاوى على مستوى الجمهورية من الإسكندرية لأسوان ، من خلال أرقام تم تخصيصها للغرفة ، حيث نقوم بمساعدة القضاة حال ( لا قدر الله) تعرضهم لأى أعراض بمساعدتهم وتوجيهم ، وذلك من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمتابعة معها.

وأكد متحدث نادى القضاة ، أن القضاة واعضاء النيابة يباشرون عملهم ويذهبون للمحاكم بشكل اعتيادى ، لأن القرارات الصادرة بتأجيل الجلسات لمدة أسبوعين هى مجرد تأجيل فقط وليس تعليق للعمل ، بما يعنى ذهاب القضاة إلى محاكمهم أو إلى النيابات بالنسبة لأعضاء النيابة.

وبدأت غرفة العمليات التى أعلن نادى القضاة عن تشكيلها لمتابعة أعضائه، عملها أمس ، وقال بيان سابق للنادى، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتطورات والمستجدات فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة، فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون، اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

وأشار البيان إلى أن الغرفة ستتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة، حيث تنوه الغرفة إنها على استعداد تام بتلقي كافة شكاوى القضاة على الأرقام الآتية:

ت / 0225758282

ف/ 0225751053

كما تم نشر أرقام هواتف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.