مبادرات شبابية بالهرم وأوسيم ومنيل شيحة لتعقيم الشوارع بالجيزة ..صور

كتب سيد الخلفاوى

بالتزامن مع أعمال التعقيم التى تنفذها الدولة بكل مؤسساتها والطرق والجامعات، تزايدت المبادرات الأهلية لأعمال التعقيم والتطهير بكافة المناطق، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث دشن مجموعة من الشباب بمركز ومدينة أوسيم مبادرة لأعمال التطهير للمنازل والطرق والسيارات مجانا.

وتم تعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بمنطقة عزبة عبد الحميد نصر بأوسيم بالجيزة، وجاري العمل ببقية الشوارع والمناطق على مستوي مركز ومدينة أوسيم، كإجراء إحترازي ضد فيروس كورونا.

وفي حي الهرم، استمرت المبادرات الأهلية، حيث تطوع مجموعة من الشباب لتعقيم السيارات بعد موافقة أصحابها بمنطقتى المريوطية والمنفي بالتنسيق مع العلاقات العامة بحى الهرم، لمواجهة فيروس كورونا.

وفى قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة، دشن شباب القرية مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية، بشكل تطوعى دون مقابل، حيث أكد محمد هدية، أحد المشاركين فى المبادرة، أن مبادرتهم شملت التوعية بطرق الوقاية بجانب أعمال التطهير والتعقيم.

وكانت محافظة الجيزة إتخذت عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن إنسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين .

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة .

وشدد محافظ الجيزة على تنظيم حملات يوميه لغلق كافة السناتر التعليمية وإستقبال بلاغات المواطنين بشأن وجود أى سنتر ما زال يعمل وتوجيه حملات فورية للغلق.