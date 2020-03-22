ماليزيا: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 9 حالات.. والإصابات تصل إلى 1183

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 9 حالات.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته نقلت وكالة أنباء برناما الماليزية - أن المتوفى كان طبيبا في وزارة الصحة له تاريخ في السفر إلى تركيا، مؤكدة أنه ليس من الذين يتعاملون مع مرضى الفيروس.
وأضافت الوزارة أنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 1183 حالة إصابة، فيما تم الإعلان عن شفاء 114 حالة منها.
على صعيد متصل.. أعلنت شركة المطارات الماليزية القابضة، التي تدير 39 مطاراً بجميع أنحاء البلاد، تكثيف الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لقرار تقييد التحركات من قبل الحكومة الماليزية.
ماليزيا: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 9 حالات.. والإصابات تصل إلى 1183الأحد، 22 مارس 2020 09:27 ص
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 9 حالات.
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