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للجلسة الثانية على التوالى..

مؤشر البورصة المصرية الرئيسى يحقق أعلى صعود فى 2020..ورأسمالها يربح 19 مليار جنيه

الأحد، 22 مارس 2020 03:42 م
مؤشر البورصة المصرية الرئيسى يحقق أعلى صعود فى 2020..ورأسمالها يربح 19 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات للمؤسسات المحلية، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.365 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 242.6 مليون ورقة مالية بقيمة 856 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.33% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.8%، والعرب على 8.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.18%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 85.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، 53.1 مليون جنيه، 176.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 573 ألف جنيه، 327.5 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.92% ليغلق عند مستوى 9750 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 1244 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.83% ليغلق عند مستوى 10788 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 969 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 583 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 17 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

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